Fränsta hade inga problem med Holmsund C i division 1 Kval Division 1 Play Off i innebandy, och vann borta med utklassningssiffrorna 11–4 (3-2, 4-1, 4-1). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Holmsund C vann med 16–6.

Filip Bergman gjorde fyra mål, övriga mål för bortalaget gjordes av Joel Eriksson 3, Albin Karlsson 2, Andreas Lindqvist och Christoffer Strandin, målen för Holmsund C gjordes av Jonatan Wincent, Niklas Salmela, Samuel Karlsson och Emil Eriksson.