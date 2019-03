Stark seger för Sundsvall FBC i toppmatchen mot Timrå

Det var två topplag som möttes i division 1 Norrland i innebandy på söndagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Sundsvall FBC, som besegrade Timrå med 4–2 (1-1, 3-0, 0-1).

– En fantastisk insats av samtliga i laget, en väl genomförd match där vi följer spelplan till punkt och pricka. När vi sedan arbetar hårt och vinner närkamper så är vi otroligt svårslagna, tyckte Sundsvall FBC:s tränare Tom Nilsson, efter matchen.

Timrås tränare Tomas Lindström om matchen:

– Vi kom inte upp i normal standard ikväll, men sedan blev vi under stunder för långa som lag. Och slog då bort en del passningar. Detta gav Sundsvall ett stort bollinnehav vilket vi innan matchen pratat om att inte ge dem. De låg bra i sin defensiv så vi hade svårt att komma in i deras zon. Vi har allt i egna händer med två matcher kvar, men vi måste höja oss ett snäpp om vi ska vinna serien och få hemmaplansfördel i kvalet. Plus idag till Giovanni Monticciolo och den stora Timråpubliken som kom för att stötta oss.

Alexander Johansson gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Jacob Hellgren och Simon Sparby, målen för Timrå gjordes av Måns Holst och Hampus Strömberg.

Resultaten i sista omgången betyder att Sundsvall FBC slutar på andra plats i tabellen.

Söndag 10 mars 15.00 spelar Sundsvall FBC borta mot Jemtland. Timrå möter IBF Dalen hemma i Timrå Sporthall lördag 9 mars 13.00.