Selånger föll mot Haparanda SKT på bortaplan

Selånger fick se sig besegrat i mötet med Haparanda SKT på bortaplan i division 1 övre Norrland i bandy, med 3–5 (1–3).

– Vi hade svårt att komma in i matchen då spelet svängde fram och tillbaka hela matchen, det gynnade dom mer än oss då vi vill ha en matchbild där vi styr tempot. Vi kom inte in i rätt tajming vilket gjorde att vi fick kämpa extra under hela matchen. Även fast vi förlorade med två mål så hade vi tillräckligt med chanser för att kunna vinna matchen. Till morgondagens match gäller det att vi fokuserar på att var och en gör sin roll så bra som möjligt, tillsammans är vi starka, kommenterade Selångers tränare Henrik Söderlind efter matchen.

Haparanda SKT:s mål gjordes av Ilja Sysojev 3, Arthur Sysojev och Aleksej Primotjkim, Selångers av Karl Rimér Högberg 2 och Gabriel Linderson.

Selånger tar sig an Karlsborg i nästa match borta söndag 10 februari 12.00.