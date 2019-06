Förlust för IFK Timrå efter dubbla straffar och rött kort

IFK Timrå gick optimistiskt in till matchen mot IFK Luleå efter att ha kryssat föregående match borta mot Skellefteå.

När åtta minuter hade gått av matchen så fick Luleå hörna, spelfördelaren Arish Nouri drog in bollen som gick över Timrås målvakt Lee Johnston, en Luleåspelare fick kontakt med bollen och mittbacken Stefan Lagergren gjorde en reflexräddning med handen. Domaren tvekade inte utan pekade direkt på straffpunkten och visade upp det röda kortet till Lagergren.

Luleås kapten William Olausson klev fram och satte distinkt straffen högt till vänster.

Mittbacken som precis kommit tillbaka från skada, fortsatte alltså med sin olyckliga säsong. Tränare Robert Englund lider med honom.

– Han har precis kommit tillbaka från skada och nu får han rött kort direkt samt så blir han automatiskt avstängd i nästa match, kan man ha mer otur än honom just nu?, säger tränaren.

Efter det röda kortet och målet så kommer Timrå upp och försöker skapa lägen på offensiv planhalva, men lyckas inte komma till något konkret. Istället är det Luleå som i slutet på första kommer fram längst högerkanten, får till ett bra avslut som Johnston räddar, men på returen finns en offsidestående Yassine Assam och stöter bollen i mål men det blir bortdömt.

Timrås farligaste chans stod Mehmed Hafizovic för, efter ett fint samspel kommer bollen fram till Philip Nilsson Sparf på vänsterkanten, spelade in bollen i mitten, Hafizovic fintade bort två motståndare och sköt bollen strax utanför den vänstra stolpen. Men halvleken slutar med en 0-1 ledning till bortalaget.

– Jag tycker ändå att vi dominerar stora delar av första halvlek trots en man mindre och underläge, det gick vi in med till omklädningsrummet och ville att vi skulle fortsätta på samma sätt, säger Robert Englund.

Efter en böljande start på andra halvlek, så kommer Luleå fram längst vänsterkanten och Isak Abrahamsson kliver fram och får Timrås Musa Angayeva ur balans, han kommer efter och trillar vilket leder till att han fäller Abrahamsson och domaren pekar återigen på straffpunkten. Angayeva blev varnad och det innebar hans tredje varning för säsongen. Han missar därmed även han matchen på torsdag mot Friska Viljor.

Olausson klev fram igen och skickade straffen i stort sett identisk med den första, denna gången gick Johnston rätt men lyckades inte hålla bollen utanför ramen utan 0-2 var ett faktum.

– Vi står upp bra men 0-2 målet tar nog luften ur oss. Jag tycker väl att Musa är utanför straffområdet, men domaren anser att han knuffar honom i ryggen och då är han innanför. Så det är surt och olyckligt, säger Robert Englund.

Det tog hela tre minuter efter andra målet så kom tredje. Efter en snabb omställning så hittar bollen till en öppen Joe Massey som distinkt hittar in till Yassine Assam och sätter in den säkert in i nätmaskorna.

Ytterligare ett mål kom i matchen och även det från Luleå men det blev också bortblåst för offside efter en domarkonferens.

Förlusten innebär att Timrå blir kvar på elfte plats, man tappade också sin svit med fyra raka utan förlust. Medans Luleås svit byggs på och har nu åtta raka matcher i ligan utan förlust.

MATCHFAKTA

IFK Timrå – IFK Luleå 0–3 (0–1)

Målskyttar: William Olausson 2, Yassine Assam

Varningar: Timrå: Musa Angayeva, Jimmie Gustafsson; Luleå: Patrik Pettersen

Utvisningar: Stefan Lagergren

Domare: Robert Ahlman

Publik: 93