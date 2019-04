Stor genomgång: Fotbollstrean är i gång – så är läget i alla lokala lagen

► Svartviks IF

Nyförvärv

Jonathan Bertilsson (Kubikenborgs IF), Stefan Grönlund (IFK Timrå), Ahmad Khreis (Sund IF), Marcus Krutzén, Arwid Nyström (Stöde IF), Adam Sjöström (Kubikenborgs IF), Karl-William Svedin (Kubikenborgs IF), David Torberntsson (Stöde IF), Bleart Ugzmajli (Kubikenborgs IF), Ted Åkerlund (Essviks AIF).

Tränare

Jocke Sjödin.

Målsättning

"Vi har sagt att vi vill vara där uppe bland topp fem. Vi känner och tycker att vi har material att vara på den övre halvan."

Försäsongen

"Från början såg det ganska bra ut. Vi mötte GIF Sundsvalls P19 och gjorde en riktigt bra andra halvlek och var nära att göra 4-3 och vinna mot dem på slutet. Vi gjorde också en bra halvlek mot IFK Timrå, innan det rullade i väg i andra och slutade 4-0 till slut.

Sedan kom flera skador och vi gjorde ett dåligt genrep mot Älgarna, där vi bara åker upp till Härnösand med elva man.

Det har varit lite upp och ner under försäsongen, från att det såg bra ut och att vi hade ett slagkraftigt lag, till att vi har drabbats av flera skador. Jag vet inte om det är vår försäsongsträning det är fel på, men nu börjar det se lite tunt ut."

Förra säsongen

Svartvik slutade på en åttondeplats i tabellen med 28 poäng. Totalt landade laget på åtta segrar, fyra oavgjorda matcher och tio förluster under 2018.

Så gick det i premiären

Svartvik mötte Östavall på NP3 Arena fredagen den 12 april. Matchen slutade 1-2 till Östavall.

Nästa match för Svartviks del blir hemma mot Alsen, den 27 april 16.00.

► Lucksta IF

Nyförvärv

Axel Drewsen (Matfors IF), Joakim Edström (IFK Timrå), Anton Jonsson (Söråkers FF),

Linus Ljuslinder (IFK Timrå), Fredrik Ljuslinder (Söråkers FF), Innocent Manzi (Sidsjö Böle) och Mohamadou Sumareh (Hassels IF).

Tränare

Jimmie Nordberg och Paul Thompson.

Målsättning

"Vi är ju nykomlingar så det första målet är att se till att vi spelar i division 3 nästa år också. Känslan är att det här är en jämn serie där alla lag kan slå alla", säger Jimmie Nordberg.

Försäsongen

Vi har haft en ganska tung försäsong. Vi spelade oavgjort i alla DM-matcher, vilket vi inte är nöjda med. Och utöver det har det inte blivit så många fler matcher. Vi mötte Svartvik, men då var det fem centimeter snö på planen innan matchen var över så det blev knappt någon match, och sedan förlorade vi mot Timrå (0-2), och Älgarna, men vann mot Essvik. Vi har drabbats av många skador och sjukdomar och det har stört oss. Och det har inte lättat än, utan ser rätt illa ut. Vi har sex spelare borta ungefär."

Förra säsongen

Lucksta IF blev seriesegrare i division 4 Medelpad 2018, efter att ha vunnit 15 matcher, spelat två oavgjorda och bara förlorat en match på hela säsongen.

Så gick det i premiären

Lucksta mötte Alsen hemma på NP3 Arena fredagen den 14 april. Matchen slutade med hemmaförlust med 0–1.

Nästa match för Luckstas del blir borta mot Iggesund den 18 april 19.30.

► Stöde IF

Nyförvärv: Colby Thomas (Messiah College Athletics, USA), Linus Sjölander, Anders Boman, Daniel Näslund (Ljunga IF), Mattias Norin, Niclas Möllhagen, Robin Cardegren (Östavalls IF), Semir Salia (Sund IF), Felix Häggström (Svartviks IF), Bamekee Touré, Teodor Sörholm (Härnösands FF), Ben Slade (okänd engelsk klubb), Stefan Eriksson (Wiskans IF), Rabii Hamdan (Ytterhogdal).

Tränare: Anders Strandlund.

Målsättning: "Vi har sällan pratat om det, men det vi pratat om internt är att förbättra oss via bra prestationer, för varje år. Nu har vi varit bättre än året innan, fem år i rad. Så i år blir målsättningen hög. Det är bara att köra", säger Strandlund.

Försäsongen: "Det brukar vara ganska stökigt för oss, men i år hade vi en fördel då en stor del av truppen var på plats i hyfsad tid. DM var inget man lyfter på ögonbrynen för, men under en träningsmatch mot Timrå lossnade det. Vi förlorade, men spelade verkligen fotboll och satte det vi höll på med. Följden blev en fantastiskt bra match mot Alnö i DM och en superhalvlek mot Delsbo i genrepet."

Förra säsongen: Slutade på fjärde plats, vilket spikades så sent som i sista omgången. Slutade blott två poäng bakom uppåtkvalande serietvåan Frösö.

Så gick det i premiären: Härnösand (h) 2–0.

"Vi har spelat bra inför premiären, men nu visade vi att vi också kan vinna med kamp, vilket var skönt. Vi har små bollskickliga spelare, men vi är kämpastarka också. Det var bra att få reda på det"

► Östavalls IF

Nyförvärv: David Nordberg (tränare från egna led), Martin Edlund, Mattias Edlund (Ljunga IF), Khoger Hammad (Stöde IF), Yaroslav Voloshyn (Nyva Ternopil, Ukraina), Mattias Larsson, André Rydén (Lillhärdals IF).

Tränare: David Nordberg.

Målsättning: "Jag är ganska prestationsinriktad och tycker att vi ska sikta på att prestera så bra som möjligt i varje match. Gör vi det så blir det en bra placering", säger David Nordberg.

Försäsongen: "Det har blivit bättre och bättre. På slutet har vi varit 20 man på träningarna och nu när alla är på plats är vi rätt nöjda till slut."

Förra säsongen: Var inte tippade att hänga kvar, men hamnade precis ovanför kvalstrecket nedåt, med god marginal i målskillnaden (26 poäng) jämfört med Höga Kusten.

Så gick det i premiären: Svartvik (b) 2–1.

"Vi var krampaktiga i första 20, men sedan tog vi tag i det och gjorde en helt okej insats. Kämpaglöden var fantastisk, men spelmässigt finns mer att önska. Vi fick med oss en seger, och det var det bästa. Vi har ett lag som är bra nog för att överraska många."

► Sunds IF

Nyförvärv: Emad Nademi (tränare, klubblös), Mikael Kotermajer (tränare, Holms SK), Abdi Kadar (Kubikenborgs IF), Oliwer Karlsson (Söråkers FF), Elias Friberg, Melker Lindqvist, Ahmed Ahmed (Essviks AIF), Mohammed Dirawi (GIF Sundsvall), Robin Nymo (Alnö IF).

Tränare: Emad Nademi.

Målsättning: "Vi pratade om det i februari, men då såg truppen rejält annorlunda ut. Vi vill vara bättre än förra året och då blev de sexa. Framför allt vill vi skärpa till oss när det gäller billiga mål, men än så länge har vi misslyckats rejält (fyra insläppta i premiären)", säger Emad Nademi och skrattar.

Försäsongen: "Fokus var att ta in ersättare till den stora grupp som lämnat. Det är nästan en startelva. Samtidigt är många av dem unga och ska hitta sin plats i laget, och spelarna som är kvar ska plötsligt vara de erfarna division 3-spelarna. Träningsmatcherna har vi testat nya positioner och känt in. Det har varit mycket upp och ner, vi började lågt, men jobbade oss uppåt".

Förra säsongen: Hamnade i ingenmanslandet i serien, på sjätte plats, när den summerades. Efter säsongen lämnade mångårige tränaren Göran Sundqvist för Timrå.

Så gick det i premiären: Sollefteå GIF (h) 5–4.

"För deras del var det fyra skott och fyra mål. Det var dåligt försvar från vår sida. Vi ägde matchen totalt. Men de gjorde det bra och kvitterade eller tog ledningen så fort vi gjorde mål. Men vi hade sådant övertag så vi var aldrig oroliga."