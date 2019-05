Sund lyfte sig i andra och fixade kryss hemma mot Älgarna

Älgarna hade ledningen i halvtid med 2–0 borta mot Sund i division 3 mellersta Norrland i fotboll. Men i andra halvlek kom Sund mer in i matchen, och fixade till slut ett oavgjort resultat. Matchen slutade 2–2.

– Vi fick kämpa en hel del för att få med os sen poäng denna kväll. Första halvlek bjöd egentligen inte på så mycket mer än Älgarnas två mål, me i andra halvlek kom vi bättre in i matchen och skapade en del chanser. Sista kvarten gick vi ner på trebackslinje och då kom både 1–2 i 83:e minuten och 2–2 i 89:e. I slutminuten kunde vi avgjort med Christoffer Nerkmans nick gick strax utanför. Extra plus till Christoffer Brännström, Elias Friberg och Per Nyman, kommenterade Sunds lagledare Claes Nyman efter matchen.

Hemmalagets mål gjordes av Zakaria Bel Mekki och Christofer Nerkman, medan bortalagets mål noterades på Akeem Prince Smith och Ossian Anderson.

För Sund gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen, medan Älgarna är på tionde plats.

I nästa omgång har Sund Lucksta borta på Sörforsvallen, fredag 31 maj 19.00.