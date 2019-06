Nedansjö får fortsätta jaga seger efter förlust mot Medskogsbron

Nedansjö är forfarande utan seger i år. Matchen på Nedansjö IP blev den sjunde i rad utan seger för Nedansjö när laget mötte Medskogsbron i division 4 Medelpad i fotboll. Slutresultatet blev 0–3 (0–2).

– Vi gör en oerhört dålig första halvlek, där vi ligger under med 0-2. Sen stuvar vi om i laget och spelar upp oss avsevärt, vi har bra många lägen att reducera men våran oförmåga att göra mål plus att deras målvakt gör några jätteräddningar gör att vi blev mållösa idag. Medskogsbron vinner rättvist, extra plus till Joar Sjöström och Viktor Bergman Gullmark som gör ett bra jobb i försvaret i andra halvlek, kommenterade Nedansjös tränare Christer Söder.

Medskogsbrons lagledare Joakim Hedlund:

– En relativt stabil seger där vi har det mesta av spelet i första halvlek och kan gå till pausvila med 2-0-ledning efter två fina mål av Olle Kankainen och Ramin Sajadi. I andra halvlek tog Nedansjö över första 15-20 minuterna och pressade fram två bra reduceringschanser som Anton Stadling i målet gjorde fantastiska räddningar på. Vi gjorde två-tre byten och tog åter taktpinnen de sista 25 minutrarna och Ramin Sajadi avslutade en mycket fin kontring med att sätta 3-0 läckert framspelad av Jakob Melin.

Ramin Sajadi gjorde två och Olle Kankainen ett mål för Medskogsbron.

I tabellen innebär det här att Medskogsbron nu ligger på sjätte plats. Nedansjö är på tionde och sista plats.

På tisdag 25 juni 19.00 spelar Nedansjö borta mot Matfors, och Medskogsbron hemma mot Sidsjö-Böle.