Klassisk storklubb får avbetalningsplan – för en skuld på drygt 50 000 kronor

IFK Sundsvall har anor från spel i Allsvenskan, men åkte senaste säsongen ur division IV.

Under lång tid har föreningen dragits med en ansträngd ekonomi, bland annat en hyresskuld till kommunen..

I november skickade IFK in en ansökan till kultur- och fritidsförvaltningen för att träffa en ny avbetalningsplan för skulden som, enligt kommunen, ligger på drygt 50 000 kronor. Föreningen hade betalat en stor del under året, men saknade under sommaren betalningsförmåga och kunde inte fullfölja den förra planen.

"Trots att föreningen inte klarat av att betala av sin skuld under 2018 anser förvaltningen att det är troligt att föreningen kommer att klara av att betala av sina skulder om föreningen beviljas förlängd avbetalningsplan. Föreningen har fram till sommaren fortlöpande minskat sina skulder och visat att man har för avsikt att betala av hela skulden. Förvaltningen anser att föreningens önskan att förlänga återbetalningstiden bör beviljas", skriver förvaltningen i ett yttrande.

Något som även politikerna i kultur- och fritidsnämnden ställde sig bakom och beviljade fotbollsföreningens ansökan.