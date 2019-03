Katt lämnades ensam och svalt ihjäl – nu träder nya djurlagen Lex-Maja i kraft: "Inte en dag för tidigt"

Den första april börjar den nya lagen Lex-Maja att gälla i Sverige. Den ska göra det möjligt för vårdpersonal att anmäla misstanke om vanvård av djur utan att bryta mot tystnadsplikten.

– Det är inte en dag för tidigt och vi har hört så mycket genom åren. Många inom hemtjänsten har inte vågat berätta om vanvård eftersom det skulle bryta mot lagen, säger Eva Norberg, ordförande för Djurskyddet Sundsvall.

Djurens rätt och Kattskyddsförbundet föreslog den nya lagen efter en händelse för tre år sedan när en katt vid namn Maja svalt ihjäl när hennes matte åkte in på sjukhus. Hemtjänsten visste att katten fanns i hemmet men vågade inte informera länsstyrelsen. Ett katthem kopplade till slut in en polis och tog sig in i lägenheten - men då var det för sent och katten tvingades avlivas.

– Det är tråkigt att det blev som det blev för Maja. Tyvärr måste det oftast hända någonting innan det bestäms hur man ska förebygga problemet, säger Eva Norberg.

Sofia Eriksson, vårdare vid hemtjänsten i Kramfors, tycker att informationen om den nya lagen har varit otillräcklig. På hennes arbetsplats var det inte många som kände till den.

– Det vore såklart bra för oss att veta mer om lagen eftersom vi besöker många som har djur, säger hon.

Enligt Djurskyddet Sundsvall är det viktigt att det informeras om nya lagar i god tid.

– Vi kommer att kolla hur det ser ut lokalt inom socialtjänsten och hemtjänsten, men kommunen har också ett ansvar att upplysa, säger Eva Norberg.

Vi har sökt företrädare vid Kramfors kommun.

Det här är Lex-Maja:

Lagen innebär att personalen inom vård och omsorg kommer kunna lämna över information angående husdjur till länsstyrelser och polis utan att det räknas som ett brott.

För att det ska klassas som vanvård räcker det att djuret inte har tillgång till mat eller tillsyn under ett par dagar. Det blir även olagligt att överge tamdjur.