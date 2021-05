Djurskyddet i Härnösand får nationellt stöd för kastrering av katter: "Horribla mängder djur som far illa"

Den 15 juni börjar striktare djurskyddsregler att gälla i Sverige. Jordbruksverket har beslutat att det ska bli tuffare krav på djurägare. Djurägarna måste nu se till så att katter inte förökar sig oplanerat. Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.

Djurskyddet i Härnösand har nu fått nationellt bidrag just för att hjälpa Härnösandsborna att kastrera sina katter. På grund av pandemin så har Djurskyddet Sverige sparat in mer än de brukar. Konferenser och evenemang har blivit inställda, vilket resulterat i överblivna tillgångar som djurskydd över hela Sverige kunnat ansöka om.

Djurskyddet i Härnösand ansökte om bidrag, och blev beviljade extra tilldelning. Nu kommer de kunna bekosta kastrering eller sterilisering av ungefär 35-50 katter i Härnösand tillsammans med veterinären Anders Avenäs.

Lena Jonsson säger att djurskyddet Härnösand inte har gått ut med kastrerings-kampanjen lokalt än – förrän nu.

– Nu kan vi hjälpa många djurägare. Det skulle vi aldrig kunna göra utan de här pengarna. Nu kan den kattägare som vill kastrera sin katt göra det. Men det är först till kvarn som gäller, säger djurskyddet Härnösands ordförande Lena Jonsson.

Hur många katter kommer att kunna kastreras?

– Det beror på om det är hanar eller honor, för det är olika pris. Men mellan 35-50 katter. Blir det många honor blir det färre, eftersom honor är dyrare, säger veterinären Anders Avenäs på Härnösands veterinärpraktik.

Under hur lång period kommer ni kastrera?

– Tills pengarna är slut, säger Lena Jonsson.

Hur drabbas katter om de inte är kastrerade eller steriliserade?

– De far väldigt illa. En fertil hona kan föda 120 ungar under sin livstid. Det är horribla mängder djur som far illa, säger Lena Jonsson.