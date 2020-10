Dogge Doggelito showade i Betlehemskyrkan: "De ville sprida lite glädje"

Dogge Doggelito blev kontaktad för en kyrkoturné som inledningsvis innehöll tio spelningar men som sedan dess har utökats.

– De ville ha en artist som kan sprida lite glädje i dessa tider, säger han.

Under spelningarna, som går under namnet Dogge the show, framför han ett tiotal av sina låtar. Som mellansnack samtalar han om livet med en person. I Sundsvall var det med Betlehemskyrkans pastor Bodil Eriksson.