DOKUMENT: SM-guld, förbundskapten och återkomst – så har det gått för GIF Sundsvalls tidigare tränare

Anders Grönhagen (1999–01)

I Giffarna:

Efter två sejourer som spelare i GIF Sundsvall inledde Anders Grönhagen sin tränarkarriär och tog 1986 över ett GIF som precis hade inlett resan tillbaka till toppfotbollen. Två säsonger senare hade Grönhagen, med hjälp av Kjell Olofsson, kvalificerat Giffarna för allsvenskan och deras coachande summerades i en succé.

1989 väntade däremot nya äventyr i IFK Sundsvall och Djurgårdens IF innan han 1999 återvände till Idrottsparken och ett storsatsande GIF. Leif "Foppa" Forsberg gjorde sin bästa säsong någonsin när laget vann serien och avancerade upp till allsvenskan igen.

De två kommande säsongerna blev tuffa för ledarteamet och 2001 säkrades, med nöd och näppe, ett nytt allsvenskt kontrakt på målskillnad före IFK Norrköping som tvingades kvala. Grönhagen blev, för tredje året i rad, utsedd till årets tränare i Medelpad men trots framgångarna ville GIF-legendaren säga upp sitt kontrakt och två veckor senare riktade han kritik mot styrelsen – då han menade att klubben saknade visioner och förutsättningarna för elitfotboll.

Efter Giffarna:

Efter Giffarna tog Grönhagen över ett uppsnackat Elfsborg år 2003 som då hade flera kommande stornamn i laget. Men succén uteblev och efter en tuff start på säsongen valde han att lämna klubben på grund av en dust med klubbledningen. Nästa uppdrag blev i stället, något överraskande, Brommapojkarna i Superettan. Men även där skulle succén utebli och han lämnade efter sin första säsong.

Därefter väntade ett års uppehåll innan han tillfälligt återvände till sin gamla klubb Djurgården i slutet av 2006 som då var på nergång efter sin storhetsperiod i början av 2000-talet. Grönhagen lyckades delvis vända på de haltande resultaten och fick stort förtroende från supporterskaran, men lämnade trots det efter säsongen.

Hans sista huvudtränaruppdrag blev en treårig sejour i norska Fredrikstad som han ledde till en bejublad andraplats år 2008, men säsongen därefter blev resultaten raka motsatsen. Grönhagen fick sjukskrivas efter att ha diagnostiserats med cancer och lämnade sedan klubben i slutet av säsongen.

Därefter har "Grönis" suttit i Djurgårdens styrelse och ryktades även vara aktuell för comeback som tränare i klubben när Joel Cedergren sparkades 2019. Så blev det dock inte och i juni 2020 valdes en 68-åringen istället in i GIF Sundsvalls styrelse som ledamot.

Per Joar Hansen (2001–2003 & 2008):

I Giffarna:

Efter Anders Grönhagens uttåg i slutet av säsongen 2001 bildade norrmannen Per-Joar Hansen och irländaren Patrick Walker tränarpar och plötsligt fanns det anledning att prata om vinnarmentalitet och visioner om Europaspel. Trots att Giffarna gjorde hela fyra självmål under de sju första omgångarna gick klubben mot en lysande säsong med segrar mot topplagen Malmö och Örgryte.

Men trots framgången uppskattades det taktiska spelet inte av alla. Giffarnas spel förknippades med det norska landslaget under ledningen av förbundskaptenen Egil "Drillo" Olsen och dess "Drillo-fotboll" under 90-talet. Långboll upp på anfallaren som i sin tur nickade tillbaka bollen till en mittfältare som tog direktskott. GIF Sundsvall slutade på en stabil åttonde plats.

2003 blev betydligt tyngre för tränarduon där Giffarna säkrade kvalplatsen i den sista omgången efter seger mot Halmstad. Det avgörande kvalet mot BK Häcken bjöd på stor dramatik där GIF säkrade nytt allsvenskt kontrakt tack vare fler bortamål. Dagen efter vinsten mot laget från Hisingen meddelade Per Joar Hansen att han lämnar GIF Sundsvall.

Under 2008 kom Hansen tillbaka till klubben samtidigt som föreningen var tillbaka i allsvenskan. Resultaten var röda och en bit in på höstsäsongen fick duon sparken.

Efter Giffarna:

Efter Per Joar Hansens sejour i GIF Sundsvall mellan 2001–2003 tackade norrmannen nej till att ta över Djurgården för att i stället återvända till norska Rosenborg som assisterande, klubben han spenderade två år som spelare i. Till slut fick han förtroendet som huvudtränare men fick sparken under 2005 efter flera sämre resultat.

Efter en kort sejour i Aalesunds FK var Hansen tillbaka i Giffarna 2008 men stannade endast en säsong. Ranheim Fotball i norska andradivisionen blev ny klubbadress där han fick förtroende som huvudtränare under 2010.

2010 lämnade Hansen däremot klubblagsfotbollen och blev ny förbundskapten för det norska U21-landslaget. Efter en imponerade 5–4-vinst över Frankrike under oktober 2012 kvalificerade sig landet för U21-EM. Hansen hann däremot lämna landslaget innan det var dags för mästerskapet samtidigt som hans assisterande tränare Tor Ole Skullerud ledde Norge till en delad tredjeplats.

Under 2017 kom det stora karriärslyftet då Per Joar Hansen tog över Norges landslag tillsammans med den förre svenska förbundskaptenen Lars Lagerbäck. Efter att ha missat att kvalificera sig till EM 2021 fick tränarduon sparken, Innan sommaren 2021 ska Lars Lagerbäck och hans assisterande tränare Per-Joar Hansen tackat nej till att ta över Förenade Arabemiratens landslaget, i deras satsning att nå VM-slutspelet i Qatar 2022.

Rikard Norling (2004)

I Giffarna:

Sett till hur Rikard Norling karriär utvecklat sig därefter har hans tid i Giffarna blivit tämligen bortglömd. Då kom han till laget som ett orutinerat och ungt tränarnamn vars främsta erfarenhet var en assistentroll i AIK och ett kort huvudtränaruppdrag i Väsby. Säsongen i Giffarna skulle bli lite av ett genombrott. Tillsammans med Patrick Walker ledde han laget till en sjundeplats i allsvenskan, vilket var klubbens bästa placeringen sedan 1988.

Efter Giffarna:

Säsongen i Giffarna gjorde att andra klubbar fick upp ögonen för det unge tränarnamnet, framför allt hans förre arbetsgivare AIK som befann sig i total kris efter att ha fallit ur allsvenskan för första gången på decennier. Då sågs Rikard Norling som en vågad satsning för den krisande föreningen, men det skulle inte dröja mer än två säsonger innan han nådde närmast legendarstatus i svartgult.

Inte bara tog han tillbaka laget till allsvenskan direkt via en överlägsen förstaplats i superettan. Han hotade även om att vinna SM-guldet säsongen därefter och bra ett poäng skiljde till slut laget från förstaplatsen.

Därefter har karriären blivit allt mer svängig. Efter två raka femteplatser fick Norling sparken från AIK 2008 under kontroversiella former. Därefter tog han över Assyriska i superettan i en kort sejour innan han återvände till den allsvenska toppfotbollen när han fick chansen i Malmö FF år 2011, där han senare vann sitt första SM-guld 2013.

Efter guldet lämnade han något överraskande klubben och flyttade till storsatsande Brann i Norge där han stod för karriärens största fiasko. I stället för att hota om titeln åkte laget ur den norska högstaserien. Trots det fick Norling fortsatt förtroende men lyckades inte ta tillbaka laget och lämnade två år senare med svansen mellan benen.

Kort därefter återvände han istället till sitt nygamla AIK som gjorde en storsatsning efter rekordförsäljningen av Alexander Isak. Satsningen resulterade i ett guld år 2018, men trots det lämnade Norling tudelade känslor hos fansen då laget missade att kvalificera sig till Europa och kollapsade sportsligt år 2020 vilket resulterade i att Norling sparkades av klubben för andra gången i karriären.

Inför årets säsong tog han över IFK Norrköping som inlett säsongen med blandade resultat. En sak är säker – det sista kapitlet har inte skrivits i den här historien.

Jan Halvor Halvorsen (2005)

I Giffarna:

Norrmannen Jan Halvor Halvorsen kom till GIF inför säsongen 2005 efter två säsonger med norska Sogndal IL. Tanken från både Halvorsen själv och GIF:s ledning var att den nya tränaren skulle vända laget till en mer offensiv spelstil. Men den planen visade sig snabbt inte vara hållbar.

Med 17 omgångar spelade och bara 16 poäng var Halvorsens Giffarna illa ute i den allsvenska tabellen och den nyligen anlitade Halvorsen skulle inte få stanna länge till.

Den 18:e och sista matchen för norrmannen, borta mot Halmstad blev dödsstöten för den redan pressade tränaren. Efter 6-0 nere på västkusten meddelade klubben att Jan Halvor Halvorsen blivit sparkad.

Efter Giffarna:

Inte långt efter fiaskot i Sundsvall valde Halvorsen att vända skutan hem mot Norge igen. Inför säsongen 2006 var han klar för Notodden i den norska tredjedivisionen. Första säsongen där blev en stor succé och ex-Giffaren gick obesegrat genom hela serien när laget vann ligan.

Efter att ha flyttats upp till landets andraliga fortsatte det gå relativt bra och Halvorsen nådde stabila mittplaceringar två säsonger i rad. Den tredje blev mindre lyckad dock. Notudden kampades länge mot nedflyttning igen och den norske tränaren sparkades i augusti 2009.

Ett och ett halvt år senare lyckades Halvorsen byta bort norska division tre-spelare mot att vara tränare för franska fotbollslegenden Thierry Henry. 2011 gjorde anlitades han nämligen som assisterande tränare till Hasse Backe i New York Red Bulls. Men i norrmannens tjänst i USA blev inte allt för långvarig. Efter ett och ett halvt år, utan några vidare framgångar, lämnade han New York för att ännu en gång åka vidare mot Norge.

Den här gången var det norska Bodö/Glimt som fick äran att ta emot den förre Giffaren. Återigen lyckades Halvorsen leda laget till uppflyttning under sin första säsong. De två kommande säsongerna lyckades han även hålla kvar dem i norska högstaligan innan han gick skilda vägar med klubben 2015.

Då tog han direkt klivet nedåt till Fredrikstad i andraligan. Men där blev han inte långvarig. Redan i augusti 2016 var han sparkad igen efter att klubben haft problem med resultaten.

Det skulle sen dröja över två år innan Halvorsen gjorde sin återkomst i fotbollen. Men 2019 stod det klart att han än en gång tar över en norsk klubb. Den här gången FK Bryne i tredjedivisionen. Och likt tidigare dröjde det inte länge innan han nådde framgång. Under sin andra säsong lyckades han för tredje gången efter flytten från Sundsvall spela vinna serien med en norsk klubb.

I dag är han kvar i sitt Bryne och ligger för tillfället strax under en kvalplats till Eliteserien.

Anders Högman (2005)

I Giffarna:

Högman kom till Giffarna som assisterande åt Jan Halvor Halvorseen i början av 2005, men när den sistnämnde fick sparken landade ansvaret på Anders Högman.

Hösten under Högmans styre skulle inte räcka till ett förlängt kontrakt i allsvenskan. Men det fanns trots allt ljusglimtar under hösten och överlag var poängskörden bättre. Första matchen efter tränarbytet rivstartades med en 5-0-vinst mot Assyriska och senare under hösten besegrade de BK Häcken med 3-0 på hemmaplan.

Mycket mer än så han det inte bli för Anders Högman, som efter nedflyttningen till Superettan meddelade att han lämnar sitt uppdrag.

Efter Giffarna:

Efter GIF-säsongen valde Högman att hålla sig i trakterna. Inte långt efter uppsägningen blev han klar som tränare för sin moderklubb Stockvik. Under 90-talet hade han varit med och tagit upp klubben till division två som tränare. När han nu var tillbaka var de tillbaka i division tre och den här gången lyckades de inte ta sig upp igen innan Högman sa upp sig efter en säsong.

Inför säsongen 2011 var han tillbaka i fotbollen och tog då över Selångers FK. Laget låg vid det tillfället i division tre men den gamle GIF-tränaren behövde bara en säsong på sig för att få upp laget i tvåan. Efter en väldigt stark vårsäsong 2011 lyckades de säkra seriesegern hyfsat tidigt under hösten.

I Selånger stannade Högman fram till 2013 då han klev ner från tränarposten och meddelade att han lämnar fotbollen.

I dag är Stockviks FF nere i division sex medan Selånger FK spelar i fyran.

David Wilson (2006)

I Giffarna:

Den då unge engelsmannen hämtades in med höga förväntningar efter att ha lett Ljungskile från division 1 till ett skrällartat kval mot allsvenskan 2005. Men succén uteblev rejält.

Giffarna hade som mål att gå upp i allsvenskan igen den kaosartade säsongen dessförinnan som resulterade i en degradering från allsvenskan, men laget blev indraget i bottenstriden och David Wilson kritiserades för sin hårdföra tränarstil och för att ha skapat dålig stämning i truppen. Efter bara tio poäng på de första 14 matcherna fick han sparken.

Efter Giffarna:

Det är främst i Ljungskile som Wilson gjort sig ett namn i Sverige där han hade verkat både som en framgångsrik spelare och tränare innan sejouren i GIF. Det skulle inte dröja länge innan han återvände när Uddevalla klubben gjorde sin andra allsvenska säsong någonsin 2008.

Men den sejouren blev ettårig och Wilson lämnade efter degraderingen. Därefter har han i många år arbetat som skandinavisk scout åt den engelska jätteklubben Chelsea.

Mika Sankala (2006-07)

I Giffarna:

Efter rubrikerna om dålig i stämning i truppen efter David Wilsons ledarstil fick den assisterande tränaren Mika Sankala ta över huvudtränarrollen då han ansågs kunna skapa motsatt stämning. Det skulle visa sig bli en hit.

Den gamla GIF-spelaren, som hållit sig kvar i Sundsvall efter karriären, räddade kontraktet under sin första säsong och ledde laget till allsvenskan säsongen därefter efter den legendariska vändningen från 2–0 till 2–4 i sista omgången mot Ljungskile.

Väl i allsvenskan 2008 hämtade laget tillbaka Per Joar Hansen och Sankala fick gå ner som assisterande. Efter att resultaten uteblev fick duon sparken i oktober under kontroversiella former.

Efter Giffarna:

Efter den stökiga sortin från Giffarna, där Sankala inte var nådig i sin kritik mot sportchefen Cain Dotson, blev han klar för Umeå IK damer som då var dominanter inom damfotbollen. Men han lyckades inte moststå de skyhöga kraven som då fanns i klubben och fick lämna laget innan de till slut blev tvåa i damallsvenskan.

Därefter verkade Sankala som tränare för Kubikenborg i ett antal säsonger, men avslutade tränarkarriären 2012 och har sedan dess arbetat med utbildningsfrågor för Svenska Fotbollförbundet. Idag är 56-åringen skolansvarig för Svenska Fotbollförbundet, projektledare för de nya spelformerna för barn- och ungdom och gruppchef för de nationella fotbollsutbildarna.

Sören Åkeby (2008-12)

I Giffarna:

"Snuffe" kom till GIF Sundsvall som ett väldigt rutinerat tränarnamn, inte minst från storhetstiden i Djurgården som han bara fem år tidigare ledde laget till två raka SM-guld. I Malmö FF därefter gick det mindre bra, och Åkeby kom till Giffarna efter att ha fått sparken för två raka mittenplaceringar.

Han tog över Giffarna i slutet av 2008 med uppdraget att rädda det allsvenska kontraktet. Så blev det inte, laget föll ur serien och det dröjde sedan tre säsonger innan han tog laget upp till finrummet igen. Men hans fjärde säsong i Giffarna blev också hans sista då sejouren i allsvenskan bara blev ettåring. Efter degraderingen meddelade klubben att Åkeby fick sparken.

Efter Giffarna:

Åkebys långlivade karriär, som pågått ändå sedan början av 80-talet, har avmattats efter tiden i Giffarna. Det har bara blivit två kortvariga huvudtränaruppdrag med IFK Värnamo 2013 och Assyriska 2014, även dessa utan större framgång. Mest uppmärksamhet i GIF Sundsvall-cirklar fick han istället när han fick jobb i rivalen Östersunds sportkommitté år 2020, men även det uppdraget blev kortlivat då han fick sparken kort efter anställningen efter att ha uttryckt sig på ett sätt som stred mot klubbens värderingar.

Roger Franzén (2013-16)

I Giffarna:

2011 sparkades Franzén efter en minst sagt misslyckad säsong i Hammarby, då den allsvenskt satsande klubben var på vimpen att tvingas kvala för att hålla sig kvar i superettan. Säsongen efter var han klar som assisterande tränare i GIF Sundsvall. Men det var först 2013 som han tog sig an rollen som huvudtränare tillsammans med Joel Cedergren.

Första säsongen som huvudtränare tog duon laget till kval men lyckades hela inte gå vägen. Säsongen därpå gick det däremot bättre när Giffarna landade på en andraplats i superettan och därmed var tillbaka i allsvenskan. Där stannade de också fram till 2019. Men redan 2016 fick Franzén lite bittert lämna klubben då de hellre ville satsa på en huvudtränare – och det blev Joel Cedergren.

Efter Giffarna:

Franzén gick vidare i karriären ganska snabbt efter uppsägningen från Giffarna. 2017 tog han över det svenska p17-landslaget där han är än i dag. Han har bland annat tagit laget till u17-EM 2018 där de åkte ut i kvartsfinal efter 0–1 mot Italien.

Men GIF-kopplingen finns ändå kvar hos den gamle tränaren. I sitt nuvarande uppdrag har han bland annat tagit ut GIF-talangerna Teodor Stenshagen, Albin Palmlöf och Albin Ekström.

I intervju med ST-Sporten 2018 uttryckte han sin besvikelse över hur uppsägningen från Giffarna gick till, men förklarade också att han släppt händelsen och fortfarande bär goda tankar om klubben.

Joel Cedergren (2013-19)

I Giffarna:

Den hårdföre mittbacksfavoriten avslutade spelarkarriären 2008 och jobbade sedan som ungdomstränare i föreningen i fyra år innan han fick chansen som assisterande tränare bakom Sören Åkeby 2012. Det dröjde inte mer än ett år innan han fick ta på sig huvudtränarrollen när även Roger Franzén hämtades in från Hammarby för att kompensera för hans då tunna tränarbakgrund.

Efter ett misslyckat kval den första säsongen tog duon tillbaka laget till allsvenskan via en andraplats säsongen därefter. Väl i allsvenskan tog duon två raka bottenplaceringar innan Franzén fick sparken och klubben helhjärtat satsade på Cedergren.

Spanjoren Ferran Sibila kom in som assisterade tränare och den nya duon skulle hyllas för sitt nyskapande spel. Det blev visserligen en ny bottenstrid och räddat kontrakt 2017, men 2018 blev Giffarna ett av allsvenskans överraskningslag tog knep åttondeplats med en hyllad spelstil. Placeringen var den bästa placeringen på 13 år. Men säsongen därefter blev rena motsatsen, Joel Cedergren fick sparken efter två vinster på 21 omgångar och laget föll sedan ur.

Efter Giffarna:

Det har nu gått tre år sedan Joel Cedergrens sorti från klubben men ännu har han inte landat något nytt huvudtränarjobb. 47-åringen har vid flera tillfällen ryktats vara aktuell för andra klubbar i allsvenskan och superettan, men har istället varit aktiv genom att bygga en digital tränarutbildning och som tränare i Kubikenborgs U17-lag där sonen spelar.

– Jag studerar och förkovrar mig. Jag kommer pyssla med fotboll på något sätt och är nyfiken på hur jag ska bli bättre, sa han till ST-sporten i maj.

Tony Gustavsson (2019)

I Giffarna:

Sen han började sin tränarkarriär i 2005 hade Tony Gustavsson haft ansvaret för Degerfors, Hammarby, Kongsvinger och Brage innan han återvände till sin hemstad, Sundsvall, 2019.

Men hemma i Sundsvall stannade han inte länge. Det gick tufft i Allsvenskan sen tidigare och när Gustavsson kom in i september var det med målsättning att hålla laget kvar i ligan. Men tränarrockaden gav inte önskad effekt och två månader efter hans ankomst stod det klart att GIF Sundsvall var tillbaka i superettan.

Efter att ha misslyckats med sitt uppdrag valde Tony Gustavsson att inte förlänga sitt kontrakt, som gick ut samma höst.

Efter Giffarna:

Det dröjde fram till sommaren 2020 innan Gustavsson tog sig an ett nytt uppdrag. Då var det som individuell tränare i Hammarby, något han själv beskrev som "för intressant för att tacka nej till". Men i huvudstaden stannade han bara till årsskiftet innan han var klar för nästa kapitel i karriären. Ett kapitel som fortfarande inte är färdigskrivet.

Den 1 januari 2021 tog han nämligen sina kunskaper till andra sidan jordklotet när han utsågs till den australienska damlandslagets nya tränare. Där är han även i dag och han kunde bland annat synas på sidlinjen i OS-matchen mot Sverige som slutade 4-2 till blågult. När OS är över är planen att stanna kvar "down under" och i stället ställa in siktet på att stå som värdnation under VM 2023.