DOKUMENT: Timrå IK:s säsong – från sommarträning via pandemi till SHL-avancemang

Försäsongen blev stökig.

Hockeyallsvenskans premiär sköts fram flera gånger och ovissheten om hur och när ishockeyn skulle kunna komma i gång igen, sett till coronaläget, var stor.

Träningsmatcher ställdes in eller sköts upp samtidigt som sportchefen Kent "Nubben" Norberg började att lägga det pussel som skulle bli lagbygget för säsongen.

Under sommaren var backbjässen Per Svensson och rutinerade Christopher Liljewall de första att presenteras, därefter Viktor Lodin. Sedan var det flera spelare som lämnade eller inte fick nytt kontrakt. Däribland Filip Lander, Andreas Söderberg, Tobias Lindberg, Oliwer Fjällström, Christoffer Jansson och Sebastian Kaijser.

Det var fortfarande ett antal byggklossar kvar att passa in, innan Timrå IK kunde börja ta sina första skär mot SHL.

Kalendern visar den 30 juli och spelare och ledare i Timrå IK samlas för att sparka i gång säsongen. Men spelarna börjar inte om på noll. Tränarna har haft full koll på hur de har tränat under semestern, genom ett pulsband och en app i telefonen.

– Vi kan gå in och följa deras träning och vad de gör varje dag, säger Timråtränaren Fredrik Andersson som dock uppmuntrade till att inte bara träna.

– Det är nu de ska samla energi. Det är människor vi har att göra med och då är det viktigt att man mår bra. Därför ska man umgås med nära och kära under den här tiden också.

Och denna näst sista dag i juli får spelarna i dagarna två svar på hur väl deras förberedelser har varit. De drillas utomhus och i gymmet under fystränaren Sandra Nordenbergs vakande ögon.

Några spelare sticker ut lite extra, formmässigt.

– Hugo Reinhardt tillsammans med Hartmann är riktigt starka och sticker ut, de gör det jäkligt bra tycker jag, säger Fredrik Andersson.

1,5 vecka efter att laget återsamlats väntar det första passet på is – och där fick de celebert besök av NHL-proffset Frans Nielsen. Dansken träffade sin flickvän under tiden i Timrå IK och tillsammans har de ett hus i Medelpad.

– Han ska köra den här veckan med oss innan han åker till Danmark. Det är roligt att han vill köra med oss och det som framför allt är kul med honom är att se drivet han har, säger Fredrik Andersson.

Samtidigt sätter pandemin sina klor i Timrå IK:s ekonomi Efter två år av positivt resultat har de backat med två miljoner kronor, meddelar nye klubbchefen Jonas Torines.

Förklaringen: Den avbrutna säsongen och inställda cuper.

– I princip hela delen kommer därifrån, menar Torines.

Försäsongens matchande inleds 28 augusti då Timrå IK besegrar Modo med 4–0 i Fjällräven center.

– Jag vet inte vad det är, men jag känner en kärlek till hockeyn, säger nyförvärvet Jacob Blomqvist efter segern.

Dagar därpå avslöjar ST-sporten en nyhet som slår ner som en bomb, inte bara i den lokala sportbubblan utan över hela Sverige.

En spelare i Timrå IK, Viktor Lodin, blir misstänkt för narkotikabrott. Här börjar en turbulent tid för klubben.

– Det är en personlig tragedi, säger klubbchefen Jonas Torines.

Där och då vill inte klubben gå ut med några detaljer i ärendet men dagen efter, den 4 september, går Timrå IK ut med ett pressmeddelande där Viktor Lodin erkänner att det är han som är misstänkt.

Samtidigt meddelar klubben att de kommer att påbörja ett arbete kring droger, något som ska genomsyra arbetet inom hela föreningen. Så småningom döms Lodin, som erkänt brott, till böter för ringa narkotikabrott.

Pandemin har lugnat sig en aning och 50 personer tillåts på läktarna. Det blir lite liv i luckan under den klassiska SCA-cupen. I en match inför cupen förlorar Timrå IK mot Modo med 2–0 i en relativt avslagen tillställning.

Under själva cupen inleder Timrå IK med en övertidsseger mot Mora (3–2), därefter blir det en förlust mot Björklöven (4–5) innan de stökar av Modo (6–1). Björklöven tar hem cupen genom tre raka segrar och nio poäng, Timrå IK slutar tvåa på fem poäng, Modo blir trea med 3 poäng och Mora sist med blott en inspelad pinne.

Den 21 september börjar ryktet sprida sig efter en artikel i Expressen: NHL-spelarna Jesper Boqvist och Isac Lundeström närmar sig spel i Timrå IK. "Nubben" säger att det stämmer att deras agenter varit i kontakt med honom, men att han inte vill ha spelare på så kort tid, då de skulle lämna i mitten av november.

Samtidigt genomförs genrepet, och detta mot förväntade toppkonkurrenten Björklöven. En match som Timrå IK vinner med 7–5 efter att ha tagit hem den andra perioden med 5–1.

– Det är flera ledande spelare på sidan som gör att gruppen där inne mår riktigt bra för tillfället, säger Fredrik Andersson.

Under försäsongen spelar Timrå IK sex matcher med fyra segrar och två förluster som facit. I samma veva som matchen mot Björklöven presenteras dessutom lagkaptenen; och det blir Jonathan Dahlén som får äran, flankerad av Christopher Liljewall och Morten Madsen som assisterande.

"Det är en otroligt stor ära att få kaptensrollen i en klubb och förening som man älskar så pass mycket som jag gör", säger Dahlén i ett pressmeddelande.

I slutet av september ger spelarrådet grönt ljus för att ta in NHL-spelare på lån, det är "Nubben" som haft dialogen med dem och anledningen till mötet är att det är en så tajt grupp att man inte vill störa den.

Den 1 oktober släpper ST-sporten sitt första av vad som skulle bli två tv-magasin om Timrå IK under säsongen.

Premiären mot Björklöven blev en trist historia för de rödvita. Förlust med 4–1 hemma i NHC Arena.

Och det är ett lag som letar efter sitt spel i inledningen av säsongen.

Detta trots att de krossar Karlskoga i den andra matchen (7–1) och därpå avfärdar Västerås (4–1), samtidigt som Jesper Boqvist och Isac Lundeström, de där NHL-lånen, ansluter till laget.

Tränaren Fredrik Andersson är inte nöjd med spelet.

Det hela kulminerar i 3–1-förlusten på bortais mot Tingsryd (3–1) där Andersson är måttligt imponerad.

– Spelarna kanske trodde att det skulle vara lättare än vad det var och är man inte förberedd vinner man inte matcher, säger han.

– Vi kan bättre och det vet vi, men vi går alla in för att vinna, säger Morten Madsen.

Samtidigt blir det ett coronautbrott bland Timrå IK:s juniorer som får pausa sin verksamhet.

16 oktober kommer säsongens första seger på bortais, efter att Timrå vänt på steken mot Vita Hästen i vad som blev en 5–2-seger.

Och det blev starten på den rekordsvit som hela Hockeysverige, förutom Aftonbladets krönikör Mats Wennerholm, gapade över.

16 raka segrar – vi tar dem i tur och ordning:

Vita Hästen–Timrå: 2–5.

Timrå–Kristianstad: 4–2.

Timrå–Södertälje: 6–2.

AIK–Timrå: 1–5.

Södertälje–Timrå: 0–4.

Timrå–Almtuna: 4–0.

Timrå–Mora: 6–3.

Karlskoga–Timrå: 4–5.

Västerås–Timrå: 0–5.

Timrå–Väsby: 3–1.

Timrå–Väsby: 5–3.

Väsby–Timrå: 4–8.

Mora–Timrå: 0–4.

Timrå–Karlskoga: 5–1.

Timrå–Almtuna: 5–4.

Timrå–Mora: 6–2.

Antal gjorda mål av Timrå IK under sviten: 80 (i snitt fem mål per match).

Antal insläppta mål av Timrå IK under sviten: 28 (i snitt 1,75 mål per match).

Sedan tog sviten slut i hemmamatchen mot Vita Hästen, det lag som Timrå slog i den match som startade rekordjakten, när de förlorade med 3–1.

Under den här perioden är det inte bara segrar som staplas på hög.

I slutet av oktober blir Jonathan Dahlén uttagen till Tre Kronor för första gången. Uppladdningen störs dock av att stjärnan blir förkyld och missar matcher med Timrå IK, men han hinner repa sig i tid för att göra sin debut i den blågula tröjan.

Några veckor senare hyllar Fredrik Andersson fjärdekedjan, då bestående av Erik Walli Walterholm, Jeremy Boyce och Hugo Reinhardt, men höjde också ett varningens finger för de kedjor som är tänkta att producera poäng. De måste bli rakare, kliva in mer framför mål och bli mindre naiva.

Ett mantra som ska återkomma flera gånger under vintern och tidiga våren.

Samtidigt, i november, fortsätter smittspridningen ohejdat i Sverige. Flera av Timrå IK:s konkurrenter drabbas men de rödvita är förskonade. Något de till stora delar skulle komma att bli ända fram till finalserien.

Det är samma månad som Timrå IK åker ner till Uppsala för att möta Almtuna då dramatiska scener utspelar sig. Mitt under uppvärmningen blåser domaren i pipan och tvingar ut båda lagen från isen; det visar sig att en hel radda spelare i Almtuna testat positivt för covid-19.

Dagen efter pulshöjaren i Uppsala meddelar Timrå IK att samtliga spelare frivilligt gått ner i lön för att säkra klubbens ekonomi, en självklarhet, berättar Jonathan Dahlén för ST-sporten.

Därefter fylls klubbkassan på med tre miljoner kronor i statliga stöd.

– Det här betyder jättemycket, sa klubbchefen Jonas Torines.

Samtidigt återvänder den tidigare kvalhjälten Jacob Olofsson till Timrå IK efter att han inte lyckats slå igenom i Skellefteå.

En av årets mest komiska händelser, får man ändå lov att säga, var när Timrå IK-supporten Katarina Strömberg vann 14 ton grus efter att varit med i ett lotteri klubben arrangerat.

– Jag trodde först att det var ett skämt. Jag har mest bara skrattat, säger "Nina" – som bor i en lägenhet i centrala Sundsvall.

Vad som har hänt med gruset vet ST-sporten inte.

Vi får gräva i saken.

En dryg vecka före jul presenteras ännu en tung nyhet: Sportchefen Kent "Nubben" Norberg förlänger sitt kontrakt med fem år.

– Med den organisation som har kommit fram nu och som vi har byggt, så känns det fantastiskt kul att få jobba vidare. Jag tycker att Timrå har blivit så mycket proffsigare och tror stenhårt på det vi gör, säger "Nubben".

NHL-lånen Jesper Boqvist och Isac Lundeström har lämnat sedan en månad. 2021 års första nyförvärv blir tidigare Västerås- och Brynässpelaren Alexander Lindelöf.

I samband med Lindelöfs ankomst staplar återigen Timrå IK segrar på rad. Från jul fram till den 5 februari, mot Björklöven, blir det elva raka segrar.

Det blev inte bara en utan två raka förluster mot Björklöven, i back to back-mötet uppe i Umeå. Och det här är startskottet för en period som kommer att fortsätta ända in i slutspelet. Ett Timrå IK som inte alls kommer upp i högsta nivå tillräckligt mycket – och länge – under matcherna.

Lägg därtill att Viktor Lodin och Erik Walli Walterholm stängs av för olika förseelser, i fyra respektive sex matcher, dessutom lämnar Léon Lerebäck klubben.

Under hela februari och mars blandar och ger laget. Samtidigt öppnar de upp för att låta juniorer träna med laget, för första gången under hela säsongen. Först på plats var backen Noel Edfeldt.

Och när fönstret för övergångar stänger i mitten av februari kommer "Nubben" med beskedet att ingen forward värvats i sista minuten.

– Det fanns några namn som jag tittade på, men av olika anledningar föll de bort, sa han.

Däremot hade NHL-meriterade backen tillika VM-guldmedaljören Patrick Wiercioch presenterats ett par dagar innan. I en lång intervju med ST-sporten berättade han om sin karriär och valet av Timrå IK.

– Jag är verkligen imponerad över var de är och jag är förväntansfull att få möjligheten att vara en del av det här laget.

17-årige Oscar Johansson gör sina första minuter i A-laget. Talangen ska komma att fortsätta få förtroende även under slutspelet.

Timrå IK förlorar mot Västervik på hemmais, vilket får tränaren Fredrik Andersson att ryta till. Det var den fjärde förlusten på sju matcher.

Efter segern mot Modo 26 februari säkrar Timrå IK seriesegern – vilket uppmärksammas av supportrarna som möter spelarbussen med en allé av bengaliska eldar när spelarna kommer hem från Ö-vik mitt i natten.

Den stora snackisen förutom ishockeyn som spelas är så klart coronapandemin som satt käppar i hjulet för mängder av matcher i SHL och Hockeyallsvenskan. För första gången berättar nu Timrå IK:s lagläkare Christian Johansson att de haft enskilda fall under säsongen men att de lyckats hålla dem isolerade.

I de avslutande matcherna av serien är det en hel del spelare i Timrå IK som vilar sina kroppar inför det stundande slutspelet, däribland Jonathan Dahlén. Då kliver tidigare nämnde Oliver Johansson fram och drar in tre mål på två matcher, när han får chansen i förstakedjan tillsammans med Albin Lundin och Jens Lööke.

Inför slutspelet sänder ST-sporten sitt andra magasin om Timrå IK – den här gången inriktat mot slutspelet.

Timrå IK valde att möta AIK i kvartsfinalserien, och de rödvita var skyhöga favoriter. Inte gick oddsen till AIK:s favör efter den första matchen heller, där Timrå IK skoningslöst krossade gnagarna med 5–1 och insidereportern Jennifer Engström undrade vilka som skulle kunna slå Timrå IK efter den uppvisningen.

Men AIK visade att de inte tänkte lägga sig ner och dö. Redan i den andra matchen kvitterade de finalserien efter en 1–2-seger i NHC Arena, trots att Timrå IK vann skottstatistiken med 47–18.

Serien, som gick i bäst av fem matcher, blev en nagelbitare. Timrå IK tog en knapp 1–0-seger i den första matchen på Hovet men laget stod inte alls att känna igen. Den fart, fläkt och tekniska flärd som kännetecknade medelpadingarna neutraliserades av ett taktiskt defensivt och extremt skickligt huvudstadslag.

I den fjärde matchen såg AIK ut att kvittera till 2–2 i matcher och kämpa sig till en femte och avgörande match i Timrå. Inför den tredje perioden ledde laget med 3–1 och det såg hur säkert ut som helst.

Men då hittade Timrå IK den där växeln de tidigare saknat.

Halvvägs in i den avslutande akten reducerade Jonathan Dahlén till 3–2 och med 2,5 minut kvar av matchen kvitterade backen Patrick Wiercioch.

I den första övertidsperioden hann det bara gå 1.45 innan samme Wiercioch dundrade dit det avgörande målet som tog Timrå till semifinal, det var kanadensarens tredje mål i matchen. Något som aldrig hade hänt på seniornivå tidigare, berättade han för ST-sporten.

I semifinalen väntade småländskt motstånd i form av Västervik, vars tränare Mattias Karlin erkänt är en av hockeyallsvenskans taktiskt mest skickliga tränare. Han är känd inte bara för ett eller två ess under rockärmen, han brukar kunna ha ett i varje socka också.

Och han använde varenda knep han kunde mot Timrå IK, som ännu en gång var stora favoriter.

Även denna serie blev en rejäl nagelbitare, om det nu fanns något kvar av naglarna bland Timrå IK:s supportrar efter serien mot AIK.

Timrå IK tog hem de två första hemmamatcherna, serien spelades i bäst av sju matcher, men ännu en gång var det som att någonting saknades. Laget kom inte upp i kapacitet samtidigt som Västervik hade seriens bäste målvakt Daniel Marmenlind som tycktes göra årets match gång efter annan mot Timrå.

Västervik reducerade finalserien till 2–1 efter sin första match på hemmaplan, då de vann med 4–1 efter en rejäl genomklappning från Timrå IK:s sida.

I den fjärde matchen lyckades Timrå IK – efter att ha vunnit med 3–2 i en match som gick till övertidsperiod – utöka semifinalseriens ledning till 3–1 i matcher.

Det betydde matchpuck hemma i NHC Arena.

Då skrällde Västervik åter igen, tog hem segern med 3–1 och med en väntande hemmamatch när serien reducerades till 3–2 i matcher.

Då var det som att Timrå förstod allvaret och genom ett mål per period avgjorde de serien efter 3–0-segern och fick några extra dagars vila innan det var dags för den efterlängtade finalserien.

Det som hade hägrat för spelarna och ledarna i Timrå IK redan efter förra säsongens avbrutna säsong, började nu närma sig.

Och som de sagt i snart ett år: Vi ska upp till SHL.

Mellan Timrå IK och avancemanget stod ett gäng revanschsugna västerbottningar.

Det stod 1–1 i matcher mellan Björklöven och Modo då säsongen 2019/20 blåstes av på grund av coronaviruset. Båda lagen blev mer eller mindre tokiga efter beslutet och det följde en hel del öppna strider i media om hur orättvist de tyckte att det var.

Under årets säsong dalade Modo som ett visset höstlöv sakta men säkert neråt mot jorden. Laget som kaxigt utnämnt sig själva till "Heart of Hockey" var ett fåtal poäng ifrån att riskera möta Sundsvall Hockey nästa säsong. Men de tog tag i saker och ting och undvek negativt kval.

Björklöven å sin sida hade blandat och gett. När de spelade som bäst var de i nivå med säsongen innan, då de slagit nytt poängrekord i Hockeyallsvenskan och såg ut att ta autobahn till SHL.

Men när de inte var i fas, eller bråkade för mycket, kunde de lika gärna bli utskåpade. Det var en berg- och dalbanesäsong för Umeålaget. Men efter gnet och slit och en avgörande sjunde match mot BIK Karlskoga i semifinalserien lyckades de ta sig till final.

Timrå IK hade sett till att få en lite lugnare väg till finalserien, framför allt spelade de färre matcher än motståndarna.

I egenskap av seriesegrare inledde Timrå IK med två raka hemmamatcher. Björklöven visade upp ett hypereffektivt anfall och tog hem den första ronden med 6–3. Detta trots att Timrå IK avlossade ett sällan skådat skottbombardemang mot Kevin Poulin. Skotten slutade 51–21 i Timrå IK:s favör.

Dagen efter ställdes allt på sin ända.

Timrå IK fortsatte i samma tempo medan Björklöven inte alls hängde med och helt plötsligt visade det sig att det var Kevin Poulin och inte Daniel Marmenlind som stod i mål.

Segern var odiskutabel (7–0) men efterspelet kom att handla om väldigt mycket annat än hemmalagets kross. Det handlade i stället om Daniel Rahimis osedvanligt fula bentackling på Sebastian Hartmann och Alexander Hellström som bröt näsbenet på Hugo Reinhardt. Och det var bara några av händelserna i den tredje perioden som Umeå-laget stod för.

Rahimi skulle senare straffas med fyra matchers avstängning och Hellström med tre matcher.

Känslorna följde med utanför isen och Sebastian Hartmanns pappa, Göran Hartmann, skrev på ett hockeyforum vad han tyckte om saken och vad som kunde göras åt det. Han ångrade tilltaget men blev senare polisanmäld för mordhot.

Även på sociala medier var det ett extremt uppskruvat tonläge mellan de båda lagens supportrar.

Sedan kom beskeden på hög efter varandra.

► Torsdag 22 april: Ett nytt datum för omstarten av finalserien kommuniceras ut i och med att ett "flertal spelare" i Björklöven har bekräftad smitta. Spelet ska starta igen fredag 30 april – samma dag som eventuellt sjunde och avgörande match enligt originalschemat skulle ha spelats.

► Fredag 23 april: Det står klart att 20 spelare och ledare i Björklöven har konstaterad coronasmitta. Det flaggas för att det kommer att bli ytterligare förskjutning av spelschemat. Hockeyallsvenskans sportchef Erik Ryman ser i alla fall ett litet ljus. "I nuläget finns ingen indikation på smitta hos Timrå", säger han. Senare under dagen visar det sig att smittan även nått Timrå IK som har fått in ett positivt provsvar.

► Lördag 24 april: Det mesta tyder på att smittspridningen i TIK inte kommer att stanna vid en drabbad. "Vi har misstankar om att det kommer bli fler", säger lagläkaren Christian Johansson som har hektiska dagar.

► Tisdag 27 april: Det konstateras att fler än fem personer i och kring Timrå IK har drabbats. Finalserien flyttas fram till 6 maj. Timrå IK:s klubbchef Jonas Torines hoppas på att det hela ska avgöras på isen – när det nu blir. "Vi vill alla att det ska avgöras den sportsliga vägen", säger han.

► Torsdag 29 april: Timrå IK går ut med beskedet att 13 spelare och ledare i truppen har drabbats av covid-19. "Vi ska inte starta igen förrän det är säkert", säger lagläkaren Christian Johansson. Under dagen kommer dessutom nya rapporter från Umeå. Björklöven kommunicerar ut att 23 av 28 spelare och ledare har visat positiva svar. 21 av dem var på is under torsdagen för ett lättare träningspass.

► Söndag 2 maj: Timrå IK ger klartecken till att återvända till isen under måndagen.

Till slut sluts cirkeln och tisdag den 4 maj beslutas att nästa match ska spelas söndag den 9 maj.

Och så blir det.

När dagen väl är kommen är det tvivel i luften i A3 Arena. Och frågetecken i massor.

Hur mår varje spelare? Hur mår lagen? Hur har de kunnat ta sig tillbaka i form? Har de gjort det? Hur har covid-19 påverkat dem? Hur har det känts ute på isen?

Svaret? I Timrå IK är det ingen fara på taket – i Björklöven inte riktigt lika stabilt. Sedan är det svårt att svara på exakt varför det är så.

Timrå IK vinner matchen med 6–3 efter att ha bitvis spelat ut hemmalaget, som inte alls hängde med i svängarna. Visserligen står det 3–3 ett par minuter in i den tredje perioden men då gjorde Timrå IK som de gjort så många gånger tidigare under säsongen: La in en extra växel.

Jacob Blomqvists 3–4-mål gav lättnad i laget och Jonathan Dahléns 3–5-mål, med sju minuter kvar av matchen, gjorde att vi såg ett leende Timrå IK igen.

Dagen efter såg det ungefär likadant ut. Björklöven kändes visserligen klart rappare men det var Timrå IK som satt i förarsätet i stort sett hela tiden.

Fjärdekedjan hade hyllats för sin insats i omstarten – och visade vägen även under måndagsmötet. Johan Lindholm fångade upp en dålig passning av en Löven-back, klev in i slottet och satte dit pucken via stolpen. Samtidigt stod hans lagkamrat Jeremy Boyce-Rotevall föredömligt till och skymde Kevin Poulins sikt åt alla håll och kanter.

Jonathan Dahlén följde upp med 0–2-målet i samma period och i den andra perioden utökade Timrå IK till en 0–5-ledning innan Björklöven reducerade med minuten kvar.

Men det blev aldrig riktigt spännande. Timrå IK säkrade bakåt och tog inga större chanser framåt. Till slut skrevs segersiffrorna till 6–3 i Timrå IK:s favör som i och med det kunde ta klivet upp i SHL redan två dagar senare, hemma i NHC Arena.

12 maj 2021 skulle komma att bli ett historiskt datum i Timrå IK:s historia. Det var som att hela världen log mot laget, förhoppningarna var höga och supportrarna började på riktigt känna att den där SHL-platsen nog skulle kunna tas.

Inför, under och efter matchen fylldes parkeringen sakta men säkert upp av supportrar. På pressläktaren var det fullsmockat så det räckte och blev över och helt plötsligt var det dags.

Och det var inget snack om saken. Över huvud taget.

Det hann gå en minut och tolv sekunder, sedan drämde kapten Jonathan Dahlén 1–0-målet. Erik Walli Walterholm utökade till 2–0 några minuter senare.

Björklöven hängde inte alls med i svängarna medan Timrå IK fortsatte att mata på. 2–0 efter den första perioden blev 5–0 efter den andra och de sista 20 minuterna parkerade hemmalaget bussen i väntan på att få fira.

När matchen tog slut utbröt ett extatiskt jubel från Timrå IK:s spelare, ledare samt de åtta supportrar som fick vara på plats.

Timrå IK var klart för SHL.

Efter den inledande förlusten i finalserien tog Timrå IK fyra raka segrar. På de här vinsterna gjorde de 24 mål framåt och släppte in fem. De körde rätt och slätt över Björklöven.

Jennifer Engström hyllade sportchefen "Nubben" i sin krönika, Jonathan Dahlén lovade att om han spelar i SHL nästa säsong är det bara Timrå IK som han kan tänka sig att spela med.

Tidigare legendarer skickade in sina hyllningar till laget, samtidigt som tränaren Fredrik Andersson öppnade för en fortsättning med laget även kommande säsong.

En tårögd Ante Karlsson kunde knappt beskriva känslorna och hur mycket det här betydde för honom, ur-Timråit som han är, och klubbikonen Jeremy Boyce hyllade lagkaptenen Jonathan Dahlén.

Ett år efter att klubben offentligt gått ut med sitt tuffa mål att de skulle till SHL förverkligades drömmen.

Och så var sagan om Timrå IK säsongen 2020/21 slut.

Redan nu påbörjas nästa del i serien.