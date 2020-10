Dominerar målprotokollen – skyttekungarna bakom ny storseger för Lucksta: "Har försökt att jaga på oss"

Lucksta IF är ett steg närmare en återkomst till division 3. Under lördagen ställdes de mot Ilsbo SK på Nya HK Vallen, den första matchen i den kvalgrupp som Lucksta ska ta sig an.

Ilsbo skulle visa sig bli en munsbit. 6–0 slutade matchen efter att Lucksta gjort fyra mål redan i den första halvleken.

– Det hade kunnat bli mer, säger Luckstas lagkapten Oliver Widahl efter matchen.

– Vi kom in hungriga och ville visa direkt varför vi står här. Det kunde faktiskt ha blivit mer om vi hade tagit tillvara på lägena. Jag hade två-tre lägen där det hundra procent ska vara mål, fortsätter lagkamraten Samuel Keflit Tewelde.

De två stod tillsammans för majoriteten av Luckstas mål. Två mål per man, även om Teweldes första mål låg på gränsen till ett självmål.

– Du får gå in och kolla på Fogis, där står det mitt namn. Domaren sa att det var mitt mål, jag frågade, säger Tewelde till tonerna av Widahls skratt.

Men det var tveksamt?

– Det var tveksamt, om jag ska vara ärlig. Men det var mitt, haha.

Det var dock inte bara under lördagen som de två låg bakom flera mål. Sett till säsongen som helhet, grundserien av division 4 och fortsättningsserien, toppar de två den interna skytteligan.

Tillsammans gjorde de 44 mål fördelat över grundserien och fortsättningsserien, Widahl 23 och Tewelde 21.

Jämfört med lagets totala antal mål gjorde de två därmed 65 procent av Luckstas mål under de två serieomgångarna.

– Det är ju vi som är där framme. Vi vill göra många mål. Och sedan har vi gjort många mål som lag också, säger Widahl.

Är det någon intern skyttekungsstrid mellan er?

– Jag vet inte. De har försökt att jaga på oss, haha. Men vi bara fortsätter, säger Widahl med ett skratt.

Men ingen intern kamp?

– Bara när vi leder med fyra-fem mål. Då kan det bli internt. Står det 0–0 spelar det ingen roll vem som gör mål, säger Tewelde.

Med segern mot Ilsbo i hamn väntar nu Valbo FF i den andra av tre matcher. En match som kan bli avgörande, i och med att Valbo vann sin match mot Bullermyrens IK med 4–1.

Värt att notera är att Lucksta därmed har ett övertag i målskillnaden. Vikten av att göra många mål var även något som de hade med sig under matchen.

Inte minst med tanke på att de i fjol fick se sig besegrade i kvalet på grund av målskillnad och därmed åkte ur division 3.

– Vi sa det nu i halvtid att vi skulle försöka trumma på eftersom vi vet att det kan bli målskillnad. Det skulle vara jäkligt surt om vi åker på målskillnad i år igen. Så 6–0 är vi glada för, säger Widahl.

Vad beror det på att ni var så pass mycket bättre än Ilsbo i dag?

– Sedan säsongen började har vi krigat som ett lag. Alla kämpar för varandra, säger Tewelde.

– Det var synd att vi förlorade mot IFK Sundsvall (i grundserien), annars tror jag att vi hade gått upp direkt. Men det är sådant som händer. Vi har ett bra lag, vi krigar och när vi har bollen vet vi exakt var den andre ska ha den.

MATCHEN

Lucksta IF–Ilsbo SK 6–0 (4–0)

Målen: 1–0 (4) Samuel Keflit Tewelde, 2–0 (14) Samuel Keflit Tewelde, 3–0 (38) Semir Salia, 4–0 (42) Oliver Widahl, 5–0 (56) Joakim Edström, 6–0 (80) Oliver Widahl.

Varningar, Ilsbo: Filip Holmberg Jonsson, Johnny Lundberg.

Domare: Andreas Olsson.

Publik: 50.