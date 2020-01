Drömmål, skadad provspelare och sen straffräddning när GIF Sundsvall vann över AIK

GIF Sundsvall ställde upp med samma startelva mot AIK som i första träningsmatchen mot Östersund, förutom att inlånade målvakten Elias Hadaya vaktade målet.

I en spelmässigt relativt jämn första halvlek tog hemmalaget ledningen med ett riktigt drömmål.

Mittfältaren Paya Pichkah drog till från distans och bollen gick in i bortre krysset.

TV: Kolla in tonåringens drömmål: "En skön träff"

I andra halvlek tog bortalaget över mer av spelet men lyckades inte spräcka GIF Sundsvalls nolla. Detta trots en straff från Sebastian Larsson i den 90:e minuten som Elias Hadaya räddade.

I samma situation skadade sig målvakten och matchens blåstes av.

Hemmalaget bytte in Tobias Eriksson, Albin Ekström, Pontus Engblom och Erik Granat under andra halvan samtidigt som gästande AIK roterade friskt i sitt lag.

Bland annat fick ex-giffaren Johan Blomberg, som tränar med AIK men är kontraktslös, speltid. Blomberg som är något av ett drömnamn för GIF som ersättare till Jonathan Morsay.

Matchens drömmål

Paya Pichkahs avslut i den 42:a minuten var något alldeles extra. Mittfältaren sköt från långt håll och bollen gick in i ena krysset. GIF-talangen har varit omtalad i flera säsonger – kanske kommer genombrottet i år?

Matchens återkomst

Pontus Engblom gjorde sina första minuter i GIF-dressen sedan han återvände från Norge. Anfallaren hoppade in i den 68:e minuten och hade ett avslut mot mål som täcktes undan av AIK-försvaret.

Matchens provspelare

Målvakten Elias Hadaya från Levanger stod i Giffarnas mål när Lloyd Saxton var sjuk. Den svenske målvakten, med ett förflutet i Assyriska, lånades in med kort varsel inför matchen. Hans facit blev en hållen nolla i en match där han visade prov på bra spel med fötterna och styrde backlinjen på ett föredömligt sätt. I matchens sista sekunder räddade han dessutom en straff från Sebastian Larsson – men skadade sig samtidigt och matchen blåstes av.

GIF Sundsvall–AIK 1–0 (1–0)

Målen: 1–0 (42) Paya Pichkah.

Publik: 325.

Så spelade GIF

Startelvan: Elias Hadaya - Johan Andersson, Anton Eriksson, Alexander Blomqvist, Dennis Olsson - Pontus Silfwer, Juanjo Ciércoles (ut 68) – Paya Pichkah (ut 83), Oliver Berg, Albin Palmlöf (ut 77) – Marc Mas Costa (ut 58).

Ersättare: Filip Widén (mv), Albin Ekström (in 77), Tobias Eriksson (in 58), Pontus Engblom (in 68), Erik Granat (in 83), Niklas Dahlström, Site Abera, Hamse Nuur.