Drömmer om ett eget "Trollhättan" – här är filmerna med Medelpadskoppling: "Finns fantastiska förutsättningar"

Anders Justin är filmkonsulent för produktion och talang på Film i Västernorrland.

– Vi har drivit ett långt EU-projekt med syfte att starta en filmfond i Västernorrland för att kunna få hit mer pengar för att utveckla branschen i Västernorrland och locka hit filmproducenter. Drömmen vore att få till något som i Trollhättan men där är vi inte än, säger han.

Listan på filmer som spelats in i Ångermanland är rätt lång och innehåller flera klassiska produktioner som Barnen från Frostmofjället, Ådalen 31, Emil i Lönneberga och The Girl with the Dragon Tattoo... Men antalet filmer som har koppling till Medelpad är betydligt färre – men de finns.

En av de senaste långfilmerna som spelats in i Sundsvall är "Shop" av regissören Jesper Klevenås.

– Stora delar av filmen spelades in här i somras med interiörer och scener från bland annat Hedbergska gymnasiet och olika Stenstadsmiljöer, säger Anders Justin.

Vilka Sundsvallsmiljöer tenderar att återkomma vid filminspelningar?

– Stenstan är unik på sitt sätt och har ofta använts som storstadsmiljö, för att till exempel illustrera Östermalm i Stockholm. Medelpad är ju rätt oexploaterat på film men här finns fantastiska förutsättningar. Vi har skog, hav, storstadsmiljöer och industrier och allt finns väldigt nära.

Långfilmen Miraklet i Viskan kom till efter att regissören John O Ohlsson sett det speciella långhuset i Viskan. Efter det bestämde han sig för att göra filmen som också innehåller en scen från Grönborgs i Sundsvall.

– Långfilmen "Bitchkram" av regissören Andreas Öhman spelades också in i Sundsvall med miljöer från bland annat In-gallerian och fontänen vid Vängåvan. I hans film "I rymden finns inga känslor" finns också scener från Sundsvallsmiljöer, säger Anders Justin.

Genom åren har hundratalet kortfilmer producerats i länet, i samproduktion med Film Västernorrland.

– Vi är så stolta över den produktion och de filmer som görs här, kreatörerna och visionärerna som gestaltar bilder och historier härifrån. Personligen tror jag att vi behöver se oss själva i våra egna miljöer och få historierna berättade som kommer härifrån, säger Anders Justin.

Urval av långfilmer som delvis eller helt har spelats in i Medelpad

► I rymden finns inga känslor – långfilm av regissören Andreas Öhman, har bilder från Sundsvall, bland annat från In-Gallerian.

► Ömheten – regissören Sofia Norlin kommer från Klockarberget. En av scenerna i filmen har spelades in i Njurunda Simhall. Vann Guldbagge för bästa foto 2014.

► Miraklet i Viskan – långfilm av regissören John O Ohlsson, inspelad i Viskan och scen från bland annat Grönborgs i Sundsvall.

► Bitchkram – långfilm av regissören Andreas Öhman, är helt inspelad på Alnö och i Sundsvall bland annat badas det i en skumfylld Vängåvan.

► Shop – långfilm av regissören Jesper Klevenås, interiörer och scener från bland annat Hedbergska Skolan och Stenstanmiljöer.

► Remake –långfilm av regissören Andreas Öhman, har scener från bland annat en lägenhet ovanför Nytorget – och scener från New York.

► Odödliga –roadmovie av regissören Andreas Öhman med en hel del bilder från Västernorrland och Sundsvall.

Urval av kortfilmer och dokumentärer som spelats in i Medelpad

► RÅ– av regissören Sophia Bösch är en kortfilm inspelad i Stöde som bland annat har vunnit pris för bästa kortfilm i Tyskland.

► Hot nasty teen – kortfilm av Jens Assur med bland andra Brasse Brännström och Leif Andrée i huvudrollerna. Scener från filmen har spelats in på Liz Motell i Bredsand.

► 6/1 av Sebastian Folcker.

► Bitchboy av Måns Berthas.

► Champion av Måns Berthas.

► Nu kommer jag av Maria Forslin.

►En indisk handelsresande – dokumentär, av regissören Gunnar Hall Jensen, bland annat med vybilder över Sundsvall. Har visats på SVT.