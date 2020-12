Drömminuter och klassmål – då tog Timrå IK sin 16:e raka seger

Det var två lag från olika håll av tabellen som drabbade samman i NHC Arena under söndagseftermiddagen. Medan det serieledande hemmalaget Timrå IK i fredags satte nytt hockeyallsvenskt rekord i raka segrar kom tabelltian Mora IK från sin första seger på fem matcher.

Att det var två lag med olika typer av formrader som möttes märktes dock föga under den första perioden. Några minuter in i matchen var det nämligen bortalaget som öppnade målskyttet i powerplay, Timråbekantingen Johan Persson skickade in pucken i nätet på Daniel Ljunggrens pass.

Ledning för Mora således, men den skulle inte hålla i sig särdeles länge. Knappa fem minuter senare fick även Timrå ett powerplay där Jonathan Dahlén spelade fram Sebastian Hartmann för öppen kasse. Därifrån gjorde Hartmann inget misstag, utan skickade in kvitteringen.

Men om tabellskillnaden syntes mindre i den första perioden var den desto tydligare i den andra. Efter 1–1 i första tyckte Timrå gasen i botten under några förödande minuter för Mora.

2–1 gjorde Marcus Hardegård med ett distansskott i powerplay.

3–1 gjorde Albin Carlson efter ett klassanfall signerat en Viktor Lodin-tunnel, en Sebastian Hartmann-skarvning och ett Carlson-skott upp i krysset.

Och 4–1 gjorde därefter Jonathan Dahlén när han letade sig hela vägen fram till ett friläge.

Tre mål inom loppet av två och en halv minut som satte Mora i en tuff uppförsbacke.

När Erik Walli Walterholm knappa tio minuter senare även satte femman var det i praktiken spiken i kistan.

Ytterligare två mål skulle komma att göras, båda i den tredje perioden. Först genom Dahlén till 6–1 och avslutningsvis genom Måns Carlsson till 6–2.

Det målet spelade dock mindre roll för resultatet. Timrå vann matchen klart och slog därmed Mora för tredje gången den här säsongen.

Matchens Frustration

Den andra perioden var en tung period för Mora, och framför allt var det några minuter som Timrå helt enkelt rann ifrån. Inom loppet av två och en halv minut gjorde Timrå nämligen tre raka mål och drog i väg till 4–1. Målkavalkaden avslutades med att Moras Viktor Amnér slog sin klubba mot stolpen i frustration. Fullt förståeligt, även om klubban därmed gick i tusen bitar.

Matchens Skifte

Efter den andra periodens överkörning valde Mora att byta målvakt. Matteus Ward ut och Olof Lindbom in. Därefter blev det klart färre mål. Huruvida det berodde på målvaktsskiftet eller att matchen redan var avgjord låter vi stå osagt.

Matchens bästa Timråspelare

1. Jonathan Dahlén

Hockeyallsvenskans stora stjärnnamn fortsätter att leverera. Hemma mot Mora stod han för två assist och två mål.

2. Sebastian Hartmann

Stod för kvitteringen i den första perioden och bjöd på en läcker skarvning i Timrås otroligt tjusiga 3–1-mål.

3. Albin Carlson

Timråbacken är inne i en rejäl formtopp. Mot Mora krönte han en ny stark insats med att skicka upp en puck i det högra krysset.

Matchen

Timrå IK–Mora IK 6–2 (1–1, 4–0, 1–1)

Första perioden: 0–1 (3.06) Johan Persson (Daniel Ljunggren, Mattias Nörstebö), 1–1 (8.36) Sebastian Hartmann (Jonathan Dahlén, Jens Lööke).

Andra perioden: 2–1 (4.32) Marcus Hardegård (Jonathan Dahlén, Jens Lööke), 3–1 (5.51) Albin Carlson, (Sebastian Hartmann Viktor Lodin), 4–1 (6.56) Jonathan Dahlén, 5–1 (17.08) Erik Walli Walterholm (Johan Lindholm).

Tredje perioden: 6–1 (10.05) Jonathan Dahlén (Marcus Hardegård, Albin Lundin), 6–2 (17.02) Måns Carlsson (Johan Persson).

Skott: 23–10 (5–6, 13–0, 5–4).

Utvisningar, TIK: 2x2 MIK: 4x2.

Domare: Filip Sandstedt, Anders Sandahl.

Publik: 0.