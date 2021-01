"Drutten" – om coronabesked, ett speciellt golfår och smeknamnet: "Skönt att veta hur tokigt det än låter"

Som femårig knatte slog han sina första slag på Skottsunds golfbana i Njurunda och det blev början på ett liv som handlar om gröna gräsmattor och kortklippta greener. För Per Engström, eller Drutten som han kallas av de flesta, har golfen alltid varit en del av dagen. Ett tag var det till och med så att han satsade fullt ut på att leva på sporten.

– I fem år mellan 1987 och 1992 försökte jag ha golfen som yrke. Jag var med på den svenska och skandinaviska golftouren som det hette då.

Där slutade sedan karriären som proffsgolfare och Drutten växlade över till jobb i telekombranschen. Där blev han kvar i 19 år innan vägen ledde tillbaka till ett nytt liv på greener och gröna gräsmattor.

Det skedde på Timrå golfbana där han blev medlem 2008 och började jobba fem år senare. Efter tre år, med halva den tiden som bisittare till dåvarande klubbchef Ove Boström, tog han över rodret och där är Drutten fortfarande kvar.

– Jag har sagt att jag ska jobba kvar som klubbchef så länge jag tycker det är roligt och det tycker jag verkligen jobbet är, säger han.

Mycket av glädjen tillskriver han den satsning som gjorts och fortfarande pågår på klubben. Den vill man göra till en plats som alla kan komma till och planer på att fortsätta utveckla verksamheten finns i en vision 2025.

– Det är inget exakt nedpräntat än men en sak vi jobbar på är boendefrågan för att kunna ta emot besökare i kommunen. Vi finns ju i närheten av flygplatsen, fotbollscuper och musikarrangemang samt laxfisket så det ska vi föröka utveckla.

Alla kom och spelade

När det gäller fjolårets golf menar Drutten att det blev ett år utan dess like. Coronapandemin ställde till det ordentligt till en början och diskussionerna gick om det överhuvudtaget skulle vara möjligt att hålla klubbhus och golfbana öppen. Men det vände och det vände långt utöver det man förväntat sig. Drutten räknar in över 40 000 golfrundor som spelades på seasidebanan under säsongen 2020, vilket är långt över det vanliga.

– Alla kom och spelade. Unga tog upp golfandet igen eller började spela. Andra blev permitterade och gick ner på banan för att gå en runda och de tog med sig grannen eller frugan. Dessutom var alla hemma i år och vädret har också varit perfekt för golfen, inte för varmt utan lagom, säger Drutten som minns coronaåret 2020 som ett helt fantastiskt golfår.

Men coronan har naturligtvis ställt till otroligt mycket elände för många. Många har blivit sjuka och i november drabbades klubbchefen själv av sjukdomen. Han smittades av en kollega och sedan fördes smittan vidare till sambon Ann. Drutten beskriver att han fick en mild variant av sjukdomen medan Ann drabbades hårdare. Själv var han sjuk i feber under fyra-fem dagar samtidigt som både smak och luktsinne försvann. Testet tog han sedan på fredagen och när det positiva svaret kom efter helgen var det lite av en lättnad.

– Då mådde jag bättre så det var skönt att veta hur tokigt det än låter. Senare tog jag även prov om antikroppar och det har jag, säger han.

Nu är det ett nytt år och klubbchef Engström tror att det kommer att bli lika golfintensivt som föregående. Det menar han beror på att vaccineringen kommer att dra ut på tiden och många blir hemma och semestrar även i år.

– Det är en känsla jag har.

Du heter Per men alla kallar dig Drutten, hur kommer det sig?

– Vi bodde precis bredvid golfbanan i Skottsund så man var där hela dagarna. När jag var i sjuårsåldern fanns det ett barnprogram som hette Drutten och Gena. Vi plockade bollar på träningsområdet och när programmet sändes sprang jag iväg för att se det i klubbhuset. Då var det en kille som började kalla mig Drutten och det har hängt med sedan dess. Det är folk som inte vet att jag heter Per, säger klubbchefen på Sveriges nordligaste seasidebana.

Faktaruta:

Namn: Per "Drutten" Engström

Ålder: 53 år

Gör: Klubbchef Timrå Golfklubb

Bor: Fagervik

Familj: Sambo Ann, hunden Malte och utflugna barn

Intressen: Sportnörd

Läser: Det mesta

Lyssnar på: Allt utom opera

Ser på: Sport, film, dokumentärer och underhållning

Äter helst: Kött och fisk

Dricker helst: Öl, vin och vatten

Last: Snusar

Personligt motto: Positiv, social och tycker om nya idéer