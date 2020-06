Drygt var femte dör i länets corona-vård – Västernorrlands sjukhus har näst högst dödlighet i Sverige

I Region Uppsala överlever bara 75 procent av de patienter som får slutenvård med bekräftad covid-19, när man både räknar med patienter som får intensivvård, samt övriga coronapatienter som får sjukhusvård.

I Västernorrland är motsvarande siffra 77 procent och det är därmed landets näst lägsta överlevnad när det gäller slutenvård av covid-patienter. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen och bland 21 regioner saknas det uppgifter från fem.

Den genomsnittliga överlevnaden ligger på 81 procent.

Statistiken bygger på patienter som testats positivt för covid-19 under perioden 14 mars–27 april och som slutenvårdats med coronadiagnos under perioden 1 mars–28 maj.

Det här är en ganska komplex och svårtolkad fråga

Lena Carlsson är sjukhusdirektör i Region Västernorrland och hon säger att regionen inte har hunnit analysera varför en så förhållandevis hög andel av covid-patienterna avlider i länet.

– Det här är en ganska komplex och svårtolkad fråga. Det kan handla om vilka kriterier man har för inläggning av patienter och möjligheten för våra kommuners äldreboenden att vårda svårt sjuka, säger Lena Carlsson.

Kände du till sen tidigare att det såg ut så här?

– Jag hade inte koll på att det var exakt så här, men vi vet att våra dödstal i covid-19 ligger relativt högt.

Men kan det bero på att Västernorrland har en något sjukare befolkning på grund av en hög medelålder?

– Ja, det kan vara så, men vi vet inte säkert om det beror på det. Det är inte alls en orimlig tanke, men vi har inte kollat upp det, säger Lena Carlsson.

Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland, tycker att det är en hög siffra att mer än var femte patient som får slutenvård för covid-19 avlider.

– Det är inte en så stor andel patienter som läggs in för slutenvård, men de som läggs in är svårt sjuka. De här siffrorna avspeglar väl att de som läggs in är just svårt sjuka och därför har en betydande dödlighet, säger Hans Boman.

Han pekar även på att det är en väldigt hög medelålder på de patienter med covid-19 som avlider på sjukhusen i Västernorrland.

Bland corona-patienterna som vårdas på länets sjukhus fick 17 procent vård på intensivvårdsavdelning. Motsvarande siffra för riksgenomsnittet ligger på 13 procent.