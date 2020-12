Dubbel för Dunder på Östersundstravet

ÖSTERSUND. Robert Dunder tog en dubbelseger vid tävlingarna på Östersundstravet under torsdagskvällen. På V5 var det Albert Zonett som kämpade ned ledande nästfavoriten Lugo efter en stark halvvarvsavslutning. Segertiden blev 1.16,4a/2 640 meter.

Dessförinnan hade han inlett tävlingsdagen med debutanten Nuclear Håleryd som var smått överlägsen och vann med längder på 1.18,6/2 140 meter.

Karriärens första seger – fast i åttonde starten – blev det för Lars Wikström-tränade Ants In The Pants. Per Linderoth satt sist utvändigt när han sände fram till utvändigt ledaren varvet från mål, tog över halvvarvet kvar och lämnade konkurrenterna med många längder och segrade på 1.15,6a/2 140 meter.

En favoritbetonad V5-omgång avrundades med en skräll då Marie Hafstad Eriksson ledde hela vägen med She’ s Ready. I ett stolopp drog hon på i jämnt tempo och favoriten Jaramaz Boko fick för långt fram efter att ha backat sig ner i kön. Segertiden på den dryga 31-oddsaren blev 1.15,4a/2 140 meter.

Mats Persson