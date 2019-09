Dubbla invigningar för tjejträning i Sundsvall – kolla in i stans nya gym: ”Känns overkligt”

Efter en intensiv renoveringssommar är nu Hanna Strands nya gym på Storgatan, Team Beach-Gym and Wellness, invigt. Ett 40-tal personer hängde på låset och besökarna fortsatte strömma in under kvällen.

– Det känns overkligt, men helt fantastiskt, säger Hanna Strand.

Träningslokalen är endast öppen för tjejer och rymmer gym, gruppträning och en relaxavdelning.

– Det blir en fristad för många och en plats där de kan känna sig trygga, säger Hanna Strand.

Hanna Strand har köpt alla inventarier inklusive gymutrustning från Sundsvalls numera nedlagda tjejgym, Ester Holic Studio. Esters ägare, Hannah Berglund, är glad över att tjejgymmet lever vidare – om än i ny regi och nya lokaler.

– Jag var lite orolig över att behöva sälja till någon som ville ha det mixat, så det här känns jättebra, säger hon.

Företaget Ester Holic Studio kommer att leva vidare, men inte i klassisk gymform. På måndagen flyttade Hannah Berglunds bolag officiellt in i på Kolvägen för att dela lokal med Urban Yoga.

Urban och Ester, som ägarna kallar det, är fortfarande två separata företag – som kommer att samarbeta.

Män är fortfarande välkomna till yogan, men Hannah Berglund fortsätter att endast jobba med kvinnor. Hon kommer att hålla gruppträning och kurser, bland annat för unga tjejer med fokus på självkänsla.

– Jag vet att behovet finns och upplever upplever att många vågar ta i mer, svettas mer och röra sig mer när det bara är tjejer. Det är många kvinnor som uttryckligen säger att de inte skulle ha tränat om det var blandat, säger Hannah Berglund.

