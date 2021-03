Dubbla skadesmällar för SDFF – två spelare till akuten med ambulans: "Ser inte alls bra ut"

Efter förlust mot Eskilstuna United i första cupmatchen ställdes Sundsvalls DFF mot KIF Örebro i Svenska Cupen. Nytt allsvenskt motstånd som skulle visa sig leda till en ny förlust.

0–6 slutade matchen där KIF dessutom hade bud på ännu fler mål, med ett gäng ramträffar.

– Så dåligt som vi spelade så får man vara nöjd med att det bara blev 0–6. Ska vi ha någon chans att rucka de här lagen så måste vi ha det solida försvarsspelet som vi har haft mot Piteå och Eskilstuna och sedan ha lite mer offensivt, säger SDFF-tränaren Mikael Melin Bhy.

– Vi hade några chanser i början, men det är alldeles för dåligt. Vi måste upp på en helt annan nivå i aggressivitet. Vi spelar inte som ett lag i dag, utan som individer, och då går det inte mot allsvenska lag. Så här stor skillnad är det när vi inte kommer upp i vår standard.

Men förlusten i sig var inte den värsta smällen som SDFF åkte på. Redan under matchens första knappa halvtimme åkte hemmalaget på två tunga skador.

Den första kom cirka tio minuter in i matchen. Lagkaptenen Ida Markström gick till marken vid mitten av planen och skrek ut sin smärta så det hördes vida omkring.

En stund senare bars hon ut på bår, gråtandes och in mot omklädningsrummen.

I hennes plats byttes Sofia Lindmark in – men fick även hon kliva av. Runt 20 minuter senare åkte hon på en smäll mot ansiktet under en hörna.

Tillsammans åkte de två spelarna till akuten med ambulans.

– Ida gjorde illa knät och jag tror att okbenet gick av för Sofia. Det såg ut som att hon fick en armbåge i ansiktet, så hon är helt svullen. Men vi vet inte än hur illa det är eftersom de är på akuten, säger Melin Bhy.

– Så vi får se. Vi sa det, att vi hade hellre förlorat med 10–0 utan skador, för vi behöver dem. Och "Marko" är ju kapten också...

Markström har haft knäproblem under försäsongen. Melin Bhy säger dock att det inte är det knät som hon skadade nu, utan det andra.

Det hördes åtminstone att det gjorde ont?

– Ja, det ser inte alls bra ut. Vi befarar det värsta. Allt annat får vara positivt.

Risk för att det är korsbandet?

– I värsta fall är det ju det. Vi får räkna med det värsta, men hoppas att det är en annan typ av smäll.

Oturen har sannerligen varit framme för SDFF den senaste tiden. Så sent som för några veckor sedan fördes Olivia Wänglund till sjukhus med en tandskada under matchen mot Piteå IF.

Wänglund har missat de första två cupmatcherna på grund av det.

– Det är mycket nu. Är det inte tänder så är det okben och eventuellt korsband... säger Melin Bhy.

MATCHEN

Sundsvalls DFF–KIF Örebro 0–6 (0–2)

Målen: 0–1 (29) Dessislava Dupuy, 0–2 (38) Carly Wickenheiser, 0–3 (54) Karin Lundin, 0–4 (60) Carly Wickenheiser, 0–5 (72) Karin Lundin, 0–6 (88) Jessie Scarpa.

Domare: Sofie Borck Janeheim.

Publik: -.