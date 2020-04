Duons nya storsatsning på Norra kajen – siktar på 45 lägenheter: "Kommer bli ett häftigt hus"

Sundsvallskillarna Magnus Edström och Kenneth Svelander startade bygget av det första Kajhuset Solsidan för tre år sedan. Ett hus med totalt 35 lägenheter som ligger vid vattnet i östra delen av området.

– Idén föddes på väg hem från en skidresa i Österrike. Sedan träffade vi kommunen och fick tag i en tomt på Norra kajen. Det blev väldigt bra. Vi byggde ett häftigt hus som sticker ut i området, säger Kenneth Svelander.

Redan i samband med bygget av det första kajhuset fanns tankarna på att bygga ytterligare ett hus.

– Vi fick en markanvisning i slutet av det detaljplanerade området bredvid vårt första hus. Vi tänkte redan då på att det kunde vara ett bra läge och nu ser vi möjligheterna att kunna genomföra projektet, säger Kenneth Svelander.

Duon har tagit nästa steg och i dagarna lämnat in ett bygglov till kommunen.

– Vi tänker oss ett liknande hus, men med lite justeringar. Det blir lika högt och kommer att vara likt det första kajhuset med stora balkonger. Men fasaden kommer att se lite annorlunda med andra färger, säger Kenneth Svelander.

Det blir fler och ett lite annat fokus på lägenheterna.

– Vi tänker oss en variation mellan ett till fyra rum, men där vi bygger fler tvårummare. Vi såg redan när vi byggde det första huset att det fanns en stor efterfrågan efter mindre lägenheter och därför har vi anpassat oss, säger Kenneth Svelander.

Ambitionen är att Kajhuset Solsidan 2 ska bli billigare än 100 miljoner för att kunna möta bostadsmarknaden i Sundsvall

När det blir en byggstart är inte klart.

– Coronasituationen påverkar oss givetvis. Det vi gör nu är att vi förbereder oss genom att skicka in bygglovet, men vi kan inte i dag säga när bygget kan starta. Vi kommer sedan att gå ut med förfrågningsunderlag till byggföretagen för att få fram en prislapp som känns rimlig. Sedan kommer vi att gå ut och testa marknaden längre fram för att känna på hur intresset ser ut från tänkbara köpare, säger Kenneth Svelander.

När skulle det kunna bli aktuellt att starta bygget om allt går bra?

– Går allt bra och vi kan komma igång med försäljningen under hösten så skulle vi kanske kunna starta under 2021. Men det är svårt att säga med tanke på läget just nu. Vi är beredda att vänta till vi ser att det finns en marknad igen och det kommer att vända igen. Det är mest en fråga hur lång tid det tar.

Hur ser den ekonomiska kalkylen ut?

– Första huset kostade omkring 100 miljoner kronor att bygga. Vi gick runt ekonomiskt på detta även om vinsten blev lite mindre än vad vi hade tänkt oss. Ambitionen är att Kajhuset Solsidan 2 ska bli billigare än 100 miljoner för att kunna möta bostadsmarknaden i Sundsvall. Vi tror att möjligheterna till detta är goda då byggbranschen inte ser lika uppbokad ut nu jämfört med senast.

Kenneth Svelander och Magnus Enström är nöjda med läget där det nya kajhuset ska stå.

– Kommunen har gjort ett väldigt bra jobb med kajstråken och vi hamnar väldigt bra till, säger Kenneth Svelander.