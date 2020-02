Vid 23-tiden på fredagen tappade en lastbil ett däck i höjd med med Sundsvall-Timrå airport. Inga personer skadades vid händelsen, men lastbilen måste bärgas från platsen.

Under pågående bärgningsarbete har vägen stängts av helt för trafik i södergående körriktning. Trafiken leds om via länsväg 648 och länsväg 331 via Stavreviken och Bergeforsen.

Trafikverket beräknar med att vägen kan öppnas igen vid 04-tiden, enligt en preliminär prognos.