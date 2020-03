Eat up skjuts på framtiden – arrangören: "Vi behöver avvakta"

Just nu är läget ovisst för när och hur kommande matevenemang Eat Up Sundsvall ska äga rum.

Biljettsläppet var planerat till kommande fredag, men några platser kommer inte att säljas, trots att nästan allt är planerat och klart.

– Vi vet inte hur vi ska göra just nu – vi tar en dag i taget med hela vår verksamhet, säger Anna Frisk, arrangör.

Samtidigt är hon noga med att poängtera behovet av ännu en matpromenad.

– Människor behöver något roligt nu, säger hon.

Trots att inget beslut om framtida evenemang tagits lutar det åt att vårens upplaga kommer ställas in.

– Ingen kommer köpa biljetter nu, jag skulle tro att vi ställer nionde maj och kör i slutet av augusti i stället, säger Anna Frisk.

Även eventuella förändringar av evenemanget diskuteras nu.

– Vi kanske måste göra vissa anpassningar, till exempel kanske man måste ta bort det avslutande momentet där alla samlas på en plats.

Under åren har ett 40-tal restauranger och caféer deltagit i evenemanget, vilket brukar locka runt 500 matvandrare per tillfälle. Nu läggs allt på is.

– Med respekt för restauranger, världsläget, och inte minst oss själva så avvaktar vi nu, säger Anna Frisk.

Även om hon tycker det känns tråkigt att eventuellt behöva ställa in majs upplaga så är hon ändå positiv till framtiden.

– Vi kommer hålla flaggan högt- oavsett om det blir en Eat Up i vår eller höst så tänker vi inte ställa den helt. Restaurangerna behöver det – vi behöver det, säger Anna Frisk.