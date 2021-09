Efter 31 år i Timrå IK – nu lämnar Kicki Höglund över: "Har varit min andra familj"

Sedan 1990 har Kicki Höglund varit massör och idrottsskadeterapeut i Timrå IK.

Hon har rest land och rike runt med hockeyspelare och ledare under höstar, vintrar och vårar.

Men nu trappar hon ner – och snart lämnar hon över sin massagebänk.

– Jag fyllde 65 år i somras och någon gång måste man ju sluta. Det här har varit mitt liv i över 30 år, säger Kicki Höglund och fortsätter:

– Jag har tänkt på det länge och pratat med "Nubben" tidigare år om att han ska söka efter någon som kan efterträda mig, och i år hittade han Per (Söderberg) som har kommit in.

Just nu arbetar hon bara två dagar i veckan på ishallen, till skillnad från tidigare när hon varit där hela tiden.

– Just nu är jag som en slags backup åt Per, plus att jag tar hand om juniorerna. Det är ganska roligt att vara med dem.

När säsongen avslutas i vår plockar hon ihop sina grejer på allvar för att då, efter 32 genomförda säsonger, bara jobba med sin egna mottagning hemma i huset på Alnö.

Ett jobb hon under alla år haft parallellt med sin roll i Timrå.

– Jag har jobbat hela tiden. Ibland har det kunnat varit tre veckor på raken då vi har varit ute och rest med laget, eftersom jag också har varit tvungen att ta hand om mina egna patienter när jag kommit hem. Jag har jobbat otroligt mycket under många år.

Men beslutet att lämna ishockeyn har varit vemodigt.

– Från början när jag började lämna över, i början på augusti, var det nästan som en sorg. När det kom in nya spelare i år skulle jag liksom backa undan från något som varit mitt skötebarn ... det var skitjobbigt.

– Men nu börjar jag finna mig själv i det. Jag har ju själv bett om det.

Hur känns det nu?

– Det är fortfarande konstigt. En jättekonstig känsla, men det känns bättre nu än från början när jag kände mig riktigt ledsen. Det var sorgset.

Tvivlade någonsin då på att du tagit fel beslut?

– Nej, det gjorde jag inte. Jag vet ju samtidigt att det måste finnas annat i livet också, än att bara vara med ett hockeylag.

– Men det har varit min andra familj i jättemånga år. Jag har varit med om så mycket roligt och det har gett mig väldiga erfarenheter. Jag har lärt mig så mycket genom åren. Det är inte bara att ta hand om spelarnas onda kroppar och så, utan så mycket mer.

Hon har varit med tre gånger om när klubben gått upp i högsta serien, precis som hon varit med när de åkt ur och när den var på ruinens brant.

– Det har varit ett sätt att leva det här. Det här har varit mitt liv och väldigt, väldigt roligt. Även om det stundtals har varit väldigt jobbigt också.

– Ibland när man vaknat på morgonen har man knappt vetat var man har varit, för att det varit så mycket resande och sådant.

Hur tror du det kommer kännas nästa höst när du inte ska vara med alls?

– Då kommer det kanske kännas ännu lättare. Då kanske jag har vant in mig i tanken. Nu känns det bara jättekonstigt att sitta på läktaren och se på hockeyn. Vad gör jag här liksom?, säger Kicki och skrattar varmt.

Men hon kommer inte att sluta följa laget och klubben.

– Jag kommer inte att kunna släppa dem, absolut inte. Jag kommer vara här på matcherna och jag kommer se alla bortamatcherna på tv.

Hon berättar att hon mött många människor genom åren som satt sina avtryck.

– Vissa människor som varit här för längesedan har jag fortfarande kontakt med. De hör av sig till mig och jag hör av mig till dem.

Vilka minnen kommer du ta med dig?

– Det är klart att jag alltid kommer minnas de gånger vi gått upp. Det har varit fantastiskt. Det har varit jätte, jätteroligt.

– Sedan har det varit tråkiga saker också, när vi har åkt ur, eller när andra saker har hänt. Det har varit lite otäcka skador och sådant som man alltid kommer minnas.

Hennes nya livsstil, med lediga kvällar och helger kommer också ge mycket mer tid till barnbarnen. Doris, 9 år, och Hilding, 6 år.

På fredagar jobbar Kicki alltid halvdagar och hämtar barnbarnen från förskola och skola tillsammans med maken Olle.

– Då har vi fredagsmys och de får sova över hos oss. Det är jättemysigt att kunna ha det som en slags rutin. Det är jättekul. Den här tiden har jag ju inte haft på 30 år, så det är helt fantastiskt.

Hon får också mer tid till annat.

– I helgen var jag upp till Gräftåvallen med ett par kompisar från gymnasiet. Vi vandrade och hade det så mysigt. Vi bara skrattade och skrattade. Det är sådant jag inte har kunnat gjort förut.

– Jag har bara kunnat vara iväg på semester med min Olle på somrarna och sådant när vi varit lediga efter midsommar.

Vad säger din man Olle om ditt beslut nu då, och tiden som väntar?

– Han tycker det är roligt. Han har verkligen varit min klippa i livet. Han vet hur man handlar, lagar mat, städar och gör allt hemma. Nu är vår son vuxen, men det har han ju inte varit under den här tiden. Olle har verkligen alltid funnits där.

Förutom mer tid till familjen kanske hon också fastnar mer i ett nyfunnet intresse.

– En kille som var på behandling hos mig höll på med släktforskning och det gjorde mig intresserad. Min pappa hade börjat med det och den här killen hjälpte mig lite med det. Det är något jag kanske kan tänka mig att hålla på med lite nu när jag får ännu mer tid.