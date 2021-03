Efter andra segern – nu kan Timrå IK avgöra: "Nu ligger all press på AIK"

Matcherna duggar tätt så här i slutspelstider. Efter fredagens 1–0-seger mot AIK i Hovet kan Timrå IK nu avgöra kvartsfinalserien i den fjärde matchen mellan lagen.

– För det första ska vi gå ut och njuta av att spela hockey. Jag tycker att vi har varit lite spända i spelet och inte fått ut det vi vill. Första matchen var ju fantastiskt bra, det är en sådan prestation vi vill göra. Vi ska hitta tillbaks till spelglädjen och åka mycket mer skridskor än vad vi har gjort de sista matcherna, säger huvudtränaren Fredrik Andersson.

Ser man till fredagens match så tycker Andersson att försvarsspelet var bra. Faktum är dock att offensiven har hackat de senaste matcherna och Timrå bara gjort två mål på de två senaste matcherna.

– Men i den andra matchen sköt vi 47 skott. I går (fredag) hade vi lite färre chanser, men det gäller att ha tålamod. Just den här anspänningen, att man inte måste hela tiden. Utan gå ut avslappnat och ha lite roligt på isen. Då kommer också målskyttet, säger Andersson.

Efter fredagens match menade AIK-tränaren Anton Blomqvist att Timrå är i gungning just nu. "Det är intressant att se Timrå här nu, hur darrigt det är och hur stressat det är på håll och kanter", sa han.

Inför söndagens match skjuter Andersson dock över pressen på AIK som måste vinna för att hålla serien vid liv.

– Det är klart att pressen var där i går, men nu ligger all press på AIK. Vi har allt att vinna och nu ska vi gå in och visa det. Spela med den här spelglädjen, mer avslappnat, gå ut och njuta och visa vilket bra lag vi är och har varit under hela säsongen, säger Andersson.

► Matchen

Kvartsfinal 4:5

Söndag 28 mars (18.00): AIK–Timrå IK (Hovet).

► Läget i laget

Alla spelare är tillgängliga för spel. Jacob Johansson kommer att stå i mål.

– Han har spelat bra de här matcherna, så han kommer att spela i morgon också, säger huvudtränare Fredrik Andersson.

► Notera att..

... Timrå IK vann det senaste mötet, i fredags, med 1–0 i Hovet.

... det står 2–1 i matcher till Timrå IK och kvartsfinalserien spelas i bäst av fem. Timrå kan alltså avgöra matchserien under söndagen.

... Viktor Lodin är i storform just nu. 21-åringen gjorde matchens enda mål senast och har gjort mål i alla tre kvartsfinaler hittills.

► Så följer du matchen

På tv via C more live eller via vår liverapportering på ST.nu.

► Nästa match

Kvartsfinal 5:5 (ifall Timrå inte vinner söndagens match):

Tisdag 30 mars (19.00): Timrå IK–AIK (NHC Arena).