Efter decennier med (S) i Timrå – tidigare partitoppen Per Arne Frisk blir politisk vilde: "Ja, jag är besviken"

Han har varit en frontfigur inom Socialdemokraterna länge men nu lämnar Per Arne Frisk partiet i Timrå. Han har deklarerat sitt utträde ur Timrå Arbetarekommun i en skrivelse och kommer inte att representera partiet i kommunfullmäktige. Där kommer den forne S-toppen att sitta kvar som politisk vilde.

– Det blir slutet på min karriär i Timråsossarna men jag kan fortsättningsvis lägga motioner och interpellationer i kommunfullmäktige. Då blir det som politisk vilde, som det kallas, säger Per Arne Frisk.

Jan-Christer Jonsson (S) är ordförande i kommunfullmäktige och har varit partikamrat med Per Arne Frisk under många år.

Vad säger du om hans avhopp?

–Jag vill inte kommentera det. Det är hans beslut och jag har inga kommentarer till det. Jag bara konstaterar att han lämnat.

Vad innebär det här i kommunfullmäktige?

– Ifall han inte tillhör något parti så kan han få en utslagsröst. Om det skulle vara så att oppositionen har samma uppfattning så blir det 20 mot 20 och då har han utslagsrösten. Det har aldrig hänt i Timrå tidigare, förklarar Jan-Christer Jonsson.

Per Arne Frisk förklarar att beslutet om att lämna partiet i Timrå har växt fram under en längre tid. Frisk har till exempel vid flera tillfällen under det senaste åren debatterat mot det egna partiet i kommunfullmäktige och det har enligt honom skapat spänningar.

– Jag säger vad jag tycker när jag tycker det är fel. Så har jag alltid gjort och det gillar inte alla. Men det kommer jag att fortsätta med. Varje förslag som jag inte tycker stämmer med socialdemokratin kommer jag att agera mot.

Viktiga socialdemokratiska grunder man slår undan

Per Arne Frisk menar att det finns flera saker som enligt honom inte stämmer med den socialdemokratiska politiska grundinriktningen.

Det handlar bland annat om "chockhöjningen av skatten" som han var helt emot, och nu senast budgetförslaget som han menar är helt fel eftersom man inte satsar tillräckligt på vård och omsorg mitt under en pandemi. Det var också det budgetförslaget som fick honom att slutligen fatta beslut om att lämna partiet.

– Det är viktiga socialdemokratiska grunder man slår undan. Det verkar som om man inte ens har läst ingressen i de socialdemokratiska stadgarna, säger Frisk.

En annan sak som spelat in i beslutet om avhopp var turerna kring omröstningen av oppositionsråd i kommunfullmäktige.

– Vi lägger oss i att välja oppositionsråd, det är osmakligt. Jag röstade blankt, säger Per Arne Frisk.

Är du bitter och tycker du att den socialdemokratiska politiken i Timrå går åt fel håll för tillfället?

– Ja, jag är besviken. Sådan här politik är så långt från sossepolitik man kan komma. Det är nyliberal politik man kör i Timrå nu, säger Timrås nyblivne politiske vilde.

Per Arne Frisk anser att att Socialdemokraterna i Timrå för en nyliberal politik nu. Men det är ingenting som kommunfullmäktiges ordförande håller med om.

– Det tycker jag inte, det får stå för honom. Jag tycker att vi för en bra socialdemokratisk politik. Vi är eniga om politiken i fullmäktigegruppen, så jag tycker inte han har rätt i det, säger Jan-Christer Jonsson.