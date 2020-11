Efter fjolårets varsel – nu anställer Bolagsverket i Sundsvall: ”Rejäl extern rekrytering”

Coronakrisen har slagit hårt mot arbetsmarknaden, men trots det har antalet nyregistrerade företag ökat i landet. Bolagsverket vittnar om en ökning på tio procent under 2020. Trenden visade sig vara ännu starkare i oktober, då det var en ökning på 20 procent.

Att fler företag registrerar sig innebär mer arbete för Bolagsverket. För att täcka upp för alla årsredovisningar som lämnas in öppnar myndigheten en ny sektion – och tillsvidareanställer 18 handläggare samt en sektionschef.

– Vi kommer att göra en rejäl extern rekrytering nu, säger Eva Wallgren, enhetschef på årsredovisningsavdelningen vid Bolagsverket.

Den nya enheten ska jobba med det ökande antalet årsredovisningar som lämnas in. I dag skickas cirka 80 procent via posten. Detta trots att det sedan två år är möjligt att lämna in årsredovisningar digitalt. Bolagsverket hoppas på att fler företagare ska välja det internetbaserade alternativet framöver.

Finns det en risk att den nya enheten inte längre kommer behövas om fler övergår till digital inlämning?

– Vi arbetar med mer än bara årsredovisningar, även om det mest är det som tar tid. Vi har arbetsuppgifter de kommande åren, annars hade vi inte gått ut i en rekrytering om det bara gällde något år. Den dagen situationen förändras drastiskt får vi hantera det då, säger Eva Wallgren.

Fram tills nyligen har det dock varit tuffa tider för myndigheten. Förra året tvingades Bolagsverket att varsla 40 anställda, eftersom intäkterna från företagen vek sig. Trots det fanns det ett fortsatt behov av personal, vilket innebar att Bolagsverket anställde vikarier och hyrde konsulter, enligt Eva Wallgren.

– Vi har haft omsättning på personal de senaste två åren och vi kände att det inte riktigt var hållbart. Det här blir en bättre arbetsmiljö för alla, säger hon.