Efter Folkhälsomyndighetens nya coronadirektiv – halvering av fullmäktige: "Det känns bra"

Under måndagskvällen sammanträder politikerna i kommunfullmäktige. Vid presidiumets träff för ett par veckor sedan togs frågan upp om man inte skulle dra ner på deltagarantalet under mötet. Det förslaget ställde sig S, V, L, TP och SD bakom. Men oppositionen; M, C, och KD, motsatte sig förslaget och menade att det inte hade stöd i kommunallagen.

Under fredagen skärpte regeringen reglerna kring större folksamlingar efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. De nya reglerna trädde i kraft under söndagen och innebär att max 50 personer får samlas i grupp. Det gjorde att de tre partierna ändrade sig.

– Vi följer de direktiv som kommer, säger Tony Andersson.

Nu innebär det att alla partier är överens och sammanlagt kommer 21 politiker att samlas under måndagens fullmäktigemöte.

– Jag tycker det känns bra, säger Jan-Christer Jonsson (S), ordförande i kommunfullmäktige.

De politiska proportionerna bibehålls och det innebär att Socialdemokraterna och Vänstern kommer att ha elva ledamöter på plats. Övriga partier har sammanlagt tio. Men Jan-Christer Jonsson, som är 69 år, kommer inte att delta.

– Jag tillhör riskgruppen, därför kommer jag inte att vara med. Det gör jag för egen del men även för andras.

Timrå kommunfullmäktige startar klockan 17.00. De beslut som ska fattas av politikerna handlar bland annat om hjälp till kommunens företagare i coronakrisen.