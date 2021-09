Efter förlorade säsongen – nu ser Timrå IK:s juniortränare fram emot matchspel igen: "Ska bli så jäkla kul"

För hockeyjuniorerna har de senaste två säsongerna mer eller mindre förstörts av coronapandemin.

I fjol blev det bara tolv matcher för Timrå IK:s J20-lag innan säsongen stängdes ner, och för J18-laget blev det endast sju spelade matcher.

I år hoppas tränarna att deras spelare ska få spela matcher och utvecklas på allvar igen.

– Det ska bli så jäkla kul att få köra igång. Det har varit en fantastisk känsla bara att få spela träningsmatcher nu, både för grabbarna och oss ledare, berättar J18-tränaren Martin Nilsson.

Han berättar att fjolåret var tungt till viss del.

– Även om vi höll modet uppe förra säsongen och det kändes ganska bra så märker man nu när vi är tillbaka i hyfsat normalläge att man har saknat att spela match och ha träningar där vi får tävla på ett annat sätt. Med närkamper och allt.

– Man märkte också i fjol att man var ganska så tråkig som ledare, där mycket handlade om att uppmana till att hålla avstånd, inte stanna kvar på ishallen och sådant ... nu är det tvärtom. Det är ett jättelyft och det märks på spelarna nu hur kul de tycker att det är, säger Martin Nilsson.

J20-tränaren Jimmie Lindström berättar att mycket under fjolåret handlade om teknikträning och annan individuell träning.

– Det har säkert gett jätte, jättemånga spelare en boost att utveckla den delen. Det är en komplex sport och många delar som ska in under åren på hockeygymnasiet innan de har växt klart. Samtidigt tappade vi kanske lite av ett utbildningsår med matcher, där det taktiska kommer in.

– Det var inte så motiverande att försöka jobba med det under fjolåret när vi visste att det var elva månader till nästa match liksom ..

Är ni oroliga på något sätt att spelarna hamnat efter utvecklingsmässigt?

– Det är klart att det kan vara så. Om man ska följa vår utbildning ska man gå igenom vissa steg och så. Där märker vi kanske nu att vi får backa lite för att vi ligger efter i vissa saker, men samtidigt kanske vi är före i andra delar. Våra motståndare är ju ungefär i samma läge också, säger Lindström och fortsätter:

– På sikt är det ingen fara, men däremot kan vi ledare behöva ha tålamod och träna där vi är i utvecklingsfasen och inte springa förbi. De som är födda 2003 och kommer upp och ska spela i J20 nu missade liksom en hel J18-säsong i fjol, och en allsvenska där de kanske skulle ha varit äldst och burit laget ... Men de kommer att komma i kapp.

Avsaknaden av matcher har samtidigt gjort att spelarna utvecklats på andra plan. Både på och utanför isen.

– Jag tror spelarna har lärt sig väldigt mycket, med tålamod och rutiner. Förut kunde hela världen gå under om du var sen till en bortamatch eller om en träning blev inställd på grund av fel på isen.

– I fjol var det nya bud varje dag ... från att vi skulle vara på is fick vi gå ut och springa i snön i 30 minusgrader. Det tror jag har härdat dem ganska bra. Vi märker det nu, om det är lite ändringar så är det inga problem över huvud taget längre. Så det finns både positiva och negativa konsekvenser, säger Lindström.

Tydliga målsättningar finns för både J18- och J20-laget, men där den främsta alltid är att utbilda spelare.

Något som genomsyrar hela verksamheten.

– Det viktigaste är inte att vi vinner matcher, utan att vi gör bra matcher. Alla ska med och vi ska utveckla individer. Det handlar om att utbilda våra juniorer så det kan ta steget upp till A-laget eller gå vidare sedan, säger J18:s Martin Nilsson.

Men samtidigt finns det andra, tydligare mål.

– Det finns som mål hos föreningen att vi ska ta oss till allsvenskan efter jul. Det är det stora målet och jag tycker det är bra att vi har det att sträva emot, säger Martin Nilsson.

På J20-sidan är det liknande.

– Vi ska försöka komma topp fem innan jul, det är inget snack om det. Men prestationen är det viktigaste. Över tid är det vad som ger resultat, och inte att vi vinner matcher på tur. Utifrån den spelidén vi har, har vi goda möjligheter att bli ett spelförande lag som kontrollerar matcherna. Det är det vi tränar på, säger Jimmie Lindström.

Både i J18-laget och J20-laget finns spelare som varit aktuella i landslagssammanhang. Något som också lyfter laget i klubbsammanhang.

– Det gör att vi får in den tävlingen i den dagliga verksamheten. Det är många som är på ungefär samma nivå som de uttagna har varit. De vet att de kan konkurrera med dem, säger Martin Nilsson.

Samtidigt drömmer många juniorer om att få chansen i A-laget. Men i år är det inte där fokus bör ligga, menar Jimmie Lindström.

– Det är många i vårt lag som har en jättehög potential och kan utmana för att både träna, men också göra matcher med A-laget. Men i år handlar det om att prestera i J20 och ta bort den förlorade säsongen från i fjol. Det är viktigare att kunna summera efter säsongen att man kan vara en ledande J20-spelare och inte hoppa över det momentet.

– Men det är många som knackar på dörren och vill framåt. Det är roligt, säger Jimmie Lindström.

Timrå IK:s J18-lag inleder säsongen mot Östersund på hemmais 2 oktober. J20-laget har sin första match mot Skellefteå 10 september.

Martin Nilsson om J18-truppen:

"Den känns spännande. De senaste åren har det varit mycket lirare och skillade spelare i juniorerna. Nu på försäsongen har det funnits många fina tendenser där man ser att det är många duktiga spelare på hockeygymnasiet. Det finns mycket att bygga vidare på.

Styrkorna?

"Dels är det skillsen Sedan märker man redan nu att det är väldigt seriösa killar. De känns väldigt sugna på ett helt annat sätt. Lite extra i år efter fjolåret. Det känns jättekul."

Jimmie Lindström om J20-truppen:

"Vi har en ganska blandad trupp i år med väldigt mycket olika individuella kvaliteter. Vi har både skillade, spelsmarta, men också tuffa och åkstarka spelare. Det gäller bara att få ihop mixen och hitta rätt.

Vi har hunnit med ganska mycket under de veckor som varit och vi vet vad vi ska göra när serien drar igång. Vi är i bra fas och det ska bli väldigt roligt att dra igång."