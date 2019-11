Efter fotoutbildningen i USA valde Olle att flytta hem: "Familjen och vännerna betyder mest"

Han har nyligen varit ute på turnén "Vi som älskar 90-talet" med Melodie MC, och spelar dessutom med banden Gibrish, Will O The Wisp och Supersci.

– Musiken är väldigt viktig för mig, säger Olle.

Han föddes i Sydkorea och kom till Sverige när han skulle fylla två år.

Han hamnade på Alnö där han bodde med sina föräldrar och sin syster Lisa. Så småningom utökades familjen med brodern Pelle.

– Jag har alltid haft turen att ha bra människor omkring mig – både som barn och som vuxen, säger Olle.

Han var bara sex-sju år när han började spela piano.

– Men när vi var på semester på Öland var vi och såg ett amerikanskt band som spelade soul/gospelmusik och jag tyckte basisten var så cool, säger Olle.

Men när han kom in på kommunala musikskolan i fjärde klass, kunde man inte välja bas som instrument.

I stället blev han övertalad att börja spela cello och det gjorde jag under resten av grundskolan.

På högstadiet började han spela bas.

– Jag lärde mig själv och satte ihop bandet Ray Band, som var en anspelning på solglasögonen. Att spela rock var häftigt, säger Olle.

Han gick treårig samhällsvetenskaplig linje med musikestetisk inriktning på Hedbergska.

Olles pappa var väldigt fotointresserad.

– Jag tyckte också att det var kul att fota, och när jag fyllde 17 eller 18 år fick jag en komplett fotoutrustning av pappa, berättar Olle.

Direkt efter gymnasiet gick han en ettårig musikpåbyggnadsutbildning i Härnösand. Där tog han lektioner i både bas, gitarr och sång.

Parallellt med musiken ägnade han mycket tid åt att fotografera.

När det blev dags för lumpen, gjorde Olle vapenfri tjänst.

– Jag hamnade på Vattenfall där jag blev utbildad till linjereparatör. Under tio månader var jag ute och lagade kraftledningar.

Efter att ha jobbat på Cityfoto och Fototjänst var Olle med och byggde upp Enars Fotolab, samtidigt som han fotade mycket på fritiden.

1997 träffade han en kompis som berättade att hon gick en fotografutbildning i Boston.

Olle sökte och kom in på den tvååriga utbildningen på New England School of photography och i början av 1998 flyttade han till USA.

– Det var häftigt att flytta så långt, bli bättre på engelska och lära sig mer om foto, säger han.

Samtidigt som Olle pluggade jobbade han som assistent åt en reklamfotograf en dag i veckan.

När Olle var klar med utbildningen sökte han arbetstillstånd och flyttade på vinst och förlust till New York.

– Jag bodde tillsammans med en kompis, och gick runt och sökte jobb som assistent åt olika fotografer, främst inom reklam- och modebranschen.

Han fick allt fler uppdrag och när arbetstillståndet började löpa ut stod han inför valet att fixa ett green card (permanent uppehållstillstånd) eller resa tillbaka till Sverige.

– Jag fick veta att det skulle kosta 30 000 dollar att leja en advokat, och då var det ändå inte säkert att jag skulle få något green card, förklarar han.

Så han åkte tillbaka till Sundsvall och fick jobb hos reklamfotografen Torbjörn Bergkvist. Där stannade han till 2009 då han öppnade sin egen fotostudio Melkerhed Production.

– Förutom att jag fotar åt alla tänkbara företag och organisationer har jag egna projekt, berättar Olle.

Förra året hade han och floristen Erika Henriksson en gemensam utställning i In-Gallerian.

– Det var fotografier av människor och växter, och det var jättemycket folk på vernissagen.

2007 träffade han Carina Lodin och föll för henne direkt.

– Men för henne tog det lite längre tid, och jag fick anstränga mig lite innan vi blev ett par och flyttade ihop, säger Olle.

Ett av deras stora intressen är att resa.

– Vi brukar resa till storstäder, men eftersom vi älskar att vara ute i naturen brukar vi hyra bil och utforska omgivningarna, berättar Olle.

För några år sedan gick hans pappa bort, men mamma Margareta finns kvar.

– Vi har nästan fått ännu bättre kontakt på senare år – vi träffas regelbundet och äter lunch tillsammans på stan, säger Olle.

Han ägnar mycket tid till sin musik.

– Jag gillar att spela musik som har ett sväng, förklarar han.

I slutet av 2008 var han med i tv-programmet Körslaget, i LaGaylia Fraziers Sundsvallslag.

– Det var ganska speciellt att vara med i direktsändning i tv. Väldigt roligt men lite för upphaussat, säger han.

Om Olle:

Namn: Olle Melkerhed.

Fyller: 50 år den 4 november.

Bor: I lägenhet i centrala Sundsvall och i stuga i Långsjön.

Gör: Fotograf och musiker.

Familj: Sambon Carina.

Intressen: Musik, foto, resor, konst och film.

Om att fylla 50: "Det känns inget särskilt allt. Jag lägger inte så stor vikt vid ålder."

Firar: "I Palma med Carina. Har redan haft en stor fest."