Efter Giffarnas sanslösa vändning – Sirius rasar mot straffen: "Det är matchavgörande"

GIF Sundsvall avslutade matchen mot Sirius på ett sätt som kan få stor betydelse i slutet av säsongen.

I minut 84 kvitterade GIF Sundsvall på straff, genom David Batanero, och i nästa tappade Lukas Jonsson ut en retur så att inhoppande Tobias Eriksson enkelt kunde sätta 2–1 – segermålet.

Efteråt var irritationen tydlig i Siriuslägret och flera spelare var framme hos domaren för att framföra sina åsikter.

Det handlade om straffsituationen bakom 1–1-målet. Johan Blomberg sköt på Daniel Jarls arm i straffområdet. Huvudpersonen Jarl kommenterade situationen efteråt.

– Allvarligt, jag tar ju in den. Han (domaren) säger att jag drar armen mot bollen. Jag gör ju tvärtom skulle jag säga, säger en fundersam Jarl till C More efter matchen.

Han tyckte inte det borde varit straff.

– Absolut inte. En matchavgörande grej dessutom.

Tobias Eriksson såg samma situation

– Jag har inte koll på handsreglerna, men bollen tar på armen, så jag tror det är straff, säger Tobias Eriksson till C More.