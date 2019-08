Efter gråtrista rusket – då kan badvädret komma tillbaka till Medelpad: "Torrare och soligare"

Under lördagen väntas regnskurar. Framför allt mitt på dagen i Ångermanland.

– Delar av Medelpad kan beröras under förmiddagen, säger Per Holmberg.

Räkna med som mest 20 plusgrader.

– Regn drar in västerifrån och berör hela länet under kvällen och natten mot söndag, säger Per Holmberg.

Söndagen verkar bjuda på liknande förutsättningar – om än något kyligare.

Hela helgen kan bli lite blåsig, åtminstone längs kusten.

Det ser inte ut att vara någon högsommarvärme

Prognosen pekar på en stabilisering av vädret i början av nästa vecka.

– Det blir, i alla fall tillfälligt, lite större chans till uppehåll och sol, säger Per Holmberg.

Ställ in dig på dagstemperaturer kring 20-strecket.

Och det kan vara solglasögon på mot veckoslutet och under kommande helgen.

– Indikationer finns på att det skulle kunna bli torrare och soligare väder. Men mycket återstår fortfarande att se, säger Per Holmberg.

Räkna dock inte med någon bastukänsla där ute.

– Det ser inte ut att vara någon högsommarvärme, säger Per Holmberg.

Är tiden förbi nu?

– Nej, det skulle jag inte säga.