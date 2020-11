Efter höstvärmen – nu väntas snö i Medelpad: "Kan ställa till det i trafiken"

Enligt henne har det varit en mild start på november månad.

– Nu under första halvan av november har i stort sett hela Medelpad legat fem till sju grader över normal temperatur. Så det har nog känts mer som oktober än november, säger Maria Augutis, meteorolog på Stormgeo.

Men nu väntar ett rejält väderomslag och SMHI har gått ut med att det råder risk för stora snömängder i Västernorrland.

Efter en mild tisdag så drar kyligare luft in på onsdagen.

– Under onsdagseftermiddagen och kvällen blir det en del skurar. Under natten mot torsdag blir det betydligt kyligare luft som rasar ner över Medelpad och med det blir det en hel del snö under natten mot torsdag. Allt eftersom övergår blötsnön till ren snö under torsdagen, säger hon.

Samtidigt väntas det bli rejält blåsigt.

– Det kan ställa till det i trafiken, framför allt om man ska köra till jobbet på torsdag morgon. Då får man köra lugnt och se till att ha lagt på vinterdäcken om man inte redan har gjort det, säger hon.

Nu är det svårt att sia om snömängden, men det kan bli upp mot en decimeter snö lokalt på sina håll i Medelpad, enligt meteorologen. SMHI har gått ut med att det kan bli upp mot två decimeter och att det kan bli snödrev, men att både snömängden och placeringen är osäker.

– Redan på fredagen drar snöpaket bort åt sydost och det kan spricka upp och bli en klar dag på fredag. Då kan det bli sol och riktigt fint i hela Medelpad. Det kommer även vara minusgrader, så snön kan ligga kvar. Dessutom mojnar vinden, så det kan bli riktigt fint. Kanske inte så att man kan åka skidor, men ta en promenad, säger Maria Augutis.

Även på lördagen väntas snö falla i Medelpad.

Men ännu är det för tidigt om snön kommer ligga kvar i nästa vecka och om vädret då blir mildare – prognosen är än så länge osäker.

– Inåt landet kan snön nog ligga längre, säger hon.

Så det här en försmak på vintern?

– Ja, absolut! säger Maria Augutis.