Efter julledigheten – nu väntar seriefinal mot Björklöven för Timrå IK: "Finns ett mentalt spel också"

Efter segern mot Almtuna 18 december tränade Timrå IK på i två dagar till. Sedan gick laget på lite julledigt. På annandagskvällen samlades laget igen inför söndagens match mot Björklöven hemma i NHC Arena.

– Det är alltid skönt att få lite ledigt, nu har killarna haft fem dagar där de kört egen träning och kunnat vara hemma litegrand. Det var ett glatt gäng som kom tillbaka, säger Fredrik Andersson.

Det var heller inte bara ett glatt gäng som återsamlades, utan även fulltaligt. Där även Johan Lindholm och William Eckmyhl var tillbaka efter att ha varit utlånade till Sundsvall Hockey förra helgen.

– Alla är friska och krya, peppar peppar, säger Andersson.

För Timrå IK blir det alltså askan ut elden direkt efter julskinkan då tvåan Björklöven väntar.

– Man blir trött på att säga det men det är de klassiska sakerna som gäller; att vi tar närkamperna, en mot en-duellerna och vinner dem. Samt att vi är raka i vårt spel och inte blir för överambitiösa så vi tappar puckar i fel lägen.

Serieledning till trots så har ni haft svårt mot just Björklöven de senaste säsongerna. Passar de er illa är det mer tillfällen skulle du säga?

– Det är mer tillfällen. De har vunnit mot oss och gjort det bra, ja. Men när jag tittar tillbaka så skapar vi tillräckligt många chanser men vi har inte varit tillräckligt effektiva, det är det jag menar med att vi måste vara lite rakare och lite hetare framför mål mot dem. Rent spelmässigt har det varit jämna matcher, säger Fredrik Andersson.

Även i premiären blev det förlust (1–4) mot Umeålaget för Timrå IK.

– Det finns ju ett mentalt spel också så visst skulle det vara skönt att få slå dem på hemmaplan. Men mer än så är det inte, det vore en annan sak om vi hade varit utspelad mot dem men det har vi inte varit. Vi ska spela vårt eget spel, det är där vårt huvudfokus ligger.

► Matchen

Söndag 27 december (15.00): Timrå IK–IF Björklöven (NHCArena).

► Läget i laget

Samtliga spelare är tillgängliga för spel.

► Notera att ...

... lagen har mötts en gång hittills den här säsongen, i premiären. Då vann Björklöven med 4–1, även då i NHC Arena.

... för tillfället är det Björklöven som har ett tydligt övertag i de inbördes mötena med sex raka segrar. Vi får gå tillbaka till januari 2018 innan vi hittar en Timråseger i tävlingssammanhang.

... Timrå IK direkt hittade tillbaka till vinnarspåret senast då de besegrade Almtuna på bortais. Björklöven däremot kommer från två raka förluster, mot AIK respektive Mora.

... Timrå IK leder serien med nio poäng före just Björklöven samtidigt som Timrå dessutom har en match mindre spelad.

► Så följer du matchen

På tv via C More, eller via vår sedvanliga liverapportering på ST.nu.

► Nästa match

Tisdag 29 december (19.00): BIK Karlskoga–Timrå IK (Nobelhallen).