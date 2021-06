Efter KHL-äventyret – här är förre Timråtränarens nya uppdrag

Under säsongen 2008/09 hoppade danske Peter Hirsch in som målvakt i Timrå IK, där han då stod under två matcher innan han sedan fortsatte karriären på annat håll. 2014 lade han själv av, och blev istället målvaktstränare, och 2015 var han tillbaka i Timrå IK men denna gång alltså på ledarsidan.

Totalt gjorde Hirsch fem säsonger som målvaktstränare i Timrå, innan han inför förra säsongen lämnade för samma roll i KHL-klubben SKA St Petersburg.

På måndagen står det klart att Hirsch väljer att flytta tillbaka till Sverige igen, och blir målvaktstränare i Timrås seriekonkurrent Rögle BK.

– Det känns jätteroligt. Det är en fantastisk utmaning att komma till Rögle, äntligen, får vi väl säga. Jag kan en hel del om klubben och laget. Så det är jätteroligt tycker jag. När möjligheten kom så var det absolut en prioritet. Sen har jag familj i Sundsvall, fru och två barn. Men vi har pratat ihop oss och ville verkligen ta den här möjligheten, säger Hirsch i ett pressmeddelande.

Kontraktet med Rögle är skrivet över två säsonger.

– Han har en personlighet som är lätt att gilla och kommer passa bra in i vår ledarstab. Hans tekniska kunskaper kommer hjälpa både Christoffer och Calle till nya nivåer. Jag är väldigt glad över att Peter kommer till oss de kommande två säsongerna, säger Rögles general manager Chris Abbott i pressmeddelandet.