Efter krögarnas nödrop i coronakrisen – nu slopas avgifter för Sundsvalls uteserveringar: "Självklart lyssnar vi"

Många branscher är hårt ansatta av covid-19. Oron för att smittas av det nya viruset, resebegränsningar och andra smittskyddsåtgärder slår inte minst mot Sundsvalls uteliv.

Förra veckan rapporterade ST om synen från krögarhåll på kommunens stödåtgärder hittills. Rundringningen visade att insatserna – att senarelägga avgifter – inte gjorde någon skillnad för flera restauranger.

Det pekades på ett skriande behov att slopa kommunala avgifter helt och hållet.

– Just nu är vi inte beredda att göra det. Det handlar också om att vi behöver behandla olika branscher på ett rättvist och jämlikt sätt. Börjar vi ta bort avgifter för en bransch måste vi fundera på vad det får för konsekvenser gällande avgifter inom andra områden, sa Peder Björk då.

Vår bedömning att uteserveringar bidrar till ett levande centrum

Nu är S, C, V-majoriteten samt M, L och KD, vilka sedan tidigare är eniga om att minska de politiska konflikterna för att i stället samverka under coronakrisen, nått en överenskommelse om att ta bort markupplåtelseavgiften för uteserveringar under 2020.

– Självklart lyssnar vi på olika förslag och synpunkter. Det här har funnits med hela tiden, men vi landade inte i det förrän nu. Vi är sex partier som tycker det är en rimlig åtgärd dels utifrån att det underlättar för restaurangägare och kaféer och dels är vår bedömning att uteserveringar bidrar till ett levande centrum vilket också gynnar alla verksamheter i centrala Sundsvall, säger Peder Björk.

Är det bra med liv och rörelse just nu?

– Jag tycker det är bra att så många verksamheter som möjligt kan fortgå, så länge man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men sedan är åtgärden för uteserveringar inte bara för här och nu, vi har alla en förhoppning om att den mer akuta situationen förhoppningsvis ska börja lätta inom några månader.

Stadsbyggnadskontoret har genom att tidigare än vanligt ta bort sand och grus i Stenstan möjliggjort att uteserveringar i praktiken kan öppna redan nu, vilket krögare framhöll som ett tänkbart drag för att skapa en större trygghet hos gästerna.

– Vi tittar på olika sätt för att underlätta, inte bara för företag utan i människors vardag. En del saker kommer vi kunna göra, andra inte, säger Peder Björk.