Efter mörk vår vände det på Wifstavarfs Herrgård: "Vi har haft en bra sommar"

Krögarparet Malin och Peter Jansson driver sedan ett och ett halvt år den anrika herrgården. Paret har gjort i ordning, renoverat och lagt ner sin själ för att kunna arbeta med serviceyrket de brinner för. Allt såg också bra ut i början på året. Bokningar flödade in i jämn takt och lunchgäster kom för att äta i den fint utsmyckade matsalen med utsikt över herrgårdsparken och havet. Sedan kom coronan.

– På bara ett par dagar blev det totalstopp! Man hann knappt reagera, plötsligt var det bara avbokningar och vi var tvungna att säga upp en ur personalen, säger Peter Jansson.

Det är ovissheten som är jobbig

Efter den totala dippen, som drabbade många i branschen, väntade en tid av stor ovisshet för krögarparet i Timrå. Lunchgästerna uteblev och det fanns ingen möjlighet att hålla luncher på herrgården längre. Hotellrummen stod tomma och det såg riktigt mörkt ut för fortsättningen i den stora vita byggnaden.

– Det är ovissheten som är jobbig när man inte vet vad som ska hända, säger Peter Jansson.

Men krögarparet kämpade vidare och framåt sommaren vände det. Plötsligt kom det in bokningar till hotellrummen och turister började hitta till herrgården i Timrå. Och den förändringen hade inte makarna Jansson räknat med.

– Nä, jag var ganska förvånad. Det var inga utländska gäster men desto fler svenska turister som valt att semestra i Sverige, säger Peter Jansson.

Vändningen innebar att krögarparet fick en helt annan sommar än den som vårens totalstopp i bokningskalendern indikerade om. Hotellnätterna har varit många och på herrgården har man även arrangerat ett antal bröllop av det lite mindre slaget.

– Vi har haft en bra sommar och klarat oss bra. Men det blir ju lite både och. När man drar ner på personal blir det tungjobbat men man ska ju ta igen det man har förlorat, konstaterar Peter, som inte haft några lediga dagar under sommaren.

Det är lite trögt än så länge

Nu är semesterperioderna över och på Wifstavarfs Herrgård märker man såklart nedgången. Det är inte lunchöppet i restaurangen och inför hösten planerar inte krögarparet allt för långt fram i kalendern.

– Nu är det affärsfolket som ska starta upp med sitt resande igen. Det är lite trögt än så länge men vi hoppas på att även det kommer igång så småningom, säger Peter Jansson.

Men helt öde kommer det inte att vara på herrgården under hösten. Även om man går långsamt fram i planeringen så finns det en hel del på gång. Bland annat tillställningar med provsmakning av rom som tillverkas i destilleriet bara några hundra meter från herrgården.

– Vi kör bokningsverksamhet där vi under speciella dagar bjuder in via sociala medier för rom- och vinprovning samt avsmakningsmenyer, säger Peter Jansson, som efter vårens mörker ser lite ljusare på tillvaron igen.