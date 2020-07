Efter nobbade biogasfabriken – nu avvaktar Sundsvall om storsatsning på matrester: "Vore extremt olyckligt"

I åratal – och för stora skattepengar – utreddes en biogasanläggning vid Korstaverket. När förutsättningarna presenterades 2017 avslöjade ST:s rundringning att miljösatsningen för 100-tals miljoner kronor splittrade blocken i Sundsvallspolitiken: S, M, L och SD körde över C, V, KD och MP i kommunfullmäktige.

– Nu famlar vi i blindo. Vi har kvar ett matavfallsproblem att hantera och jag har inte hört något alternativ, sa Hans Forsberg (C), ordförande i service- och förvaltningsutskottet.

Byggets motståndare pekade på ett för stort ekonomiskt risktagande. Det hänvisades till en osäkerhet dels om tillräckliga mängder matavfall gick att samla in och dels över vilken efterfrågan det biogas har på marknaden i framtiden.

Året därpå, 2018, beslutade regeringen att Sveriges kommuner ska erbjuda system för separat insamling och biologisk behandling av invånarnas matavfall – senast 2021.

– Förra veckan gick regeringen ut med ett pressmeddelande om att man avser att skjuta på införandet. När och hur sägs inte, säger kommunalrådet Peder Björk (S).

Samtidigt har senareläggningen, enligt honom, ingen större betydelse i Sundsvalls fall.

– Jag tycker att vi befinner oss i en ganska bra position. Min bedömning är att vi sedan flera år tillbaka redan lever upp till de krav som var planerade att börja gälla 2021, säger han.

Majoritetskollegan Hans Forsberg skriver inte fullt ut under om samma sak.

– Snarare att vi delvis uppfyller dessa krav. I dag har vi svårt att erbjuda de som bor i till exempel lägenheter insamling av matavfall. Både vi och andra kommuner behöver mer tid på oss i den här frågan, säger han.

I efterspelet till den skrotade planen på en biogasfabrik etablerar sig Härnösand – dit Sundsvall sedan tidigare skickar lastbilar med matrester för omvandling till fordonsgas – som en maktspelare inom området. Kommunägda Hemab har beslutat att bygga ut sin befintliga biogasanläggning, allt under förutsättning att Naturvårdsverket går in med statliga pengar. Utbyggnaden förväntas stå färdig någon gång under 2022.

– 15 000 ton per år planerar vi att kunna röta. Det är ungefär den mängd matavfall vi bedömer kommer genereras i regionen, vi kommer att kunna ta det avfallet, säger vd Lena af Geijerstam Unger.

Peder Björk upplever dialogen med Härnösand kring framtiden som "väldigt positiv".

– Sedan är det klart att vi, i händelse av att alla Sundsvallsbor helt plötsligt skulle börja vilja få sitt matavfall insamlat, står inför en utmaning i hur vi ska hantera det, säger han.

Det hela är en brännande fråga på sikt, uppger Hans Forsberg.

– Vi har den grundläggande infrastrukturen men är långt ifrån det långsiktiga målet att samla in allt matavfall som Sundsvallsborna genererar för att det sedan ska bli biogas, säger han.

Därför har vi en lite avvaktande inställning innan vi går vidare

Till följd av att Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingens nyligen nekats tillstånd att driva fastighetsnära insamling av förpackningsavfall efter 2021 dröjer ett beslut om Sundsvall ska investera i så kallad optisk sortering – där hushåll slänger förpackningar, tidningar och så vidare i olikfärgade plastpåsar i gröna soptunnor.

– Det vore extremt olyckligt om vi går vidare med optisk sortering och återvinningsaktören sedan kommer och vill ha en annan lösning. Därför har vi en lite avvaktande inställning innan vi går vidare och tar ställning i frågan, säger Peder Björk.