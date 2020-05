Efter polisinsatsen i Härnösand – man sitter anhållen: "Vid konfrontation så hittar man narkotika"

Det var under fredagen som händelsen utspelade sig i centrala Härnösand. Kring 20-tiden på kvällen befann sig ett flertal poliser vid en adress i Härnösand och enligt uppgifter till Allehanda bar flera av poliserna förstärkningsvapen när de gick in till adressen. Anledningen till insatsen ska enligt polisen vara en fortsatt utredningsåtgärd till följd av ett gripande som skedde tidigare under dagen.

– Vi håller på att jobba med ett narkotikabrott som inträffade under gårdagskvällen, säger Anderz Ohlsson, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Västernorrland och fortsätter.

– Det sitter en person anhållen för det.

Enligt Ohlsson ska en polispatrull påträffat några män under fredagseftermiddagen som betedde sig misstänksamt vid Hemköp i centrala Härnösand. Den anhållne mannen ska vara i 30-årsåldern.

– Vid konfrontation så hittar man narkotika och en av männen grips. Han förhörs senare under kvällen och anhålls av åklagare. Man rubricerar det här som att han nog anskaffat narkotikan för att sälja det vidare. Utredningen fortgår idag och det kan hända att vi kommer söka fler personer än den som sitter anhållen, menar Ohlsson.

– Det var inte någon större mängd de hade på sig. Men det var förpackat på så sätt att man inte tror att det är till för eget bruk utan att det ska säljas till annan.

Fredagskvällens polisinsats ska enligt Ohlsson ha varit en husrannsakan på en adress i Härnösand.

– Jag kallar det normal polisaktivitet. Men man har efter det gjort en husrannsakan i en lägenhet. I nuläget fortgår utredningen och det kommer vara ytterligare förhör när mannen har tilldelats en försvarare.