Efter sena segermålet mot J-Södra – så har GIF byggt vidare på energin: "Kan välja att titta på lite andra saker"

► Matchen

Onsdag 21 oktober (19.00): Dalkurd FF–GIF Sundsvall (Studenternas IP).

► Läget i laget

Albin Ekström, Albin Palmlöf och Jamie Hopcutt är fortsatt skadade och missar matchen mot Dalkurd. I övrigt åker GIF till Uppsala med full bemanning.

► Så spelar GIF Sundsvall

Preliminär uppställning 5–4–1: Andreas Andersson – Niklas Dahlström, Anton Eriksson, Alexander Blomqvist, David Myrestam, Dennis Olsson – Oliver Berg, Pontus Silfwer, Abdul Halik Hudu, Johan Blomberg – Pontus Engblom.

Övriga: Lloyd Saxton (mv), Teodor Stenshagen, Johan Andersson, Tobias Eriksson, Paya Pichkah, Ludvig Nåvik, Jesper Carström och Johan Bengtsson (en spelare tas bort till den slutgiltiga matchtruppen).

► Tränarsnack

Henrik Åhnstrand, huvudtränare GIF Sundsvall, om Dalkurd:

"Jag tycker att det är ett roligt lag att titta på. De varierar mellan 4–2–3–1, 4–1–4–1 och 3–4–3. Aggressiva, vill pressa, vill ha bollen, vill ha bollinnehav... Ett lag som faktiskt påminner om oss i en del saker i spelet."

Dalkurd har spelat oavgjort i tio matcher, bara ett lag har fler kryss. Vad tror du att det beror på att de har så många oavgjorda resultat?

"Det är Akropolis som har fler va? Haha. Jag vet faktiskt inte vad det beror på. Akropolis kan jag förstå, för de gör allt för att inte förlora. Men Dalkurd tycker jag är framåtlutade och vill pressa. Det är ett måls marginal i alla matcher förutom tre också. Och vad det beror på? Svårt att säga."

Få dagar mellan den här matchen och lördagens seger mot Jönköpings Södra. Hur har det påverkat era förberedelser?

"Inte så mycket. Det är ju vad det är. Det är två dagar som är återhämtningsfas och i går var det matchförberedande. Så det har varit kort om tid. Det är matchanalys, återhämtningsträning och i går anfallsspel och försvarsspel inför Dalkurd. Det blir komprimerat när det är kort mellan matcherna."

Vad tar ni med er från segern mot J-Södra?

"Framför allt den mentala styrkan i att ligga under med 2–0 och vända. Jag sa ju det under matchen, men det är ju inte hörna. Det är andra matchen i rad som det inte är hörna och de gör mål på hörnan. Jag blev ju förbannad, så jag kan tänka mig hur spelarna där ute kände. Och sedan 0–2. Ändå lyckas de få kontroll på matchen, komma in i matchen och göra mål. Sedan är Jönköping ett bra lag. Så jag är imponerad över hur de mentalt lyckas vända det.

Sedan jobbar de otroligt hårt i försvarsspelet. Det tycker jag också att vi ska ta med oss. Och att vi var bra med bollen. Det var kul att se. För vi har haft några matcher med vår fembackslinje – om vi kallar det för det – där vi egentligen inte prioriterade vad vi gjorde med bollen. Nu var det kul att se att vi återigen kunde vara bra med bollen mot ett bra lag."

Hur mycket försöker ni bygga vidare på den boost man får efter ett sent segermål, såsom ni gjorde mot J-Södra?

"Det var ju en otroligt härlig energi i omklädningsrummet och dagen efter. Så det är klart att vi har byggt vidare på den."

Hur då?

"Man visar klipp på det och man pratar om det. Man kan ha ett mer avslappnat möte där man kan välja att titta på lite andra saker, hur det ser ut på bänken när de firar målet och så där. Det är ju roligare att titta på Blomberg som glider på knä i 30 meter än när vi släpper in mål mot Västerås."

Man väljer då att poängtera de klippen snarare än första kvarten och målen ni släpper in då?

"Precis. Sedan tittar vi på det också, så klart. Men det finns mer positiva bilder att ta och då väljer man att ta dem."

Under måndagen meddelade Tobias Eriksson att han lägger av efter säsongen. Dina tankar kring det?

"Jag är glad över att jag har fått lära känna honom, för han är en fantastiskt fin människa. Han har en karriär som är imponerande. Många år på elitnivå, vilket inte många klarar av. Och det förstår jag, för han är otroligt seriös. Han har valt att ta beslutet, vilket jag tror känns skönt för honom. Jag tror att han känner sig klar och jag hoppas att han är nöjd med sin karriär."

► Notera att ...

... Dalkurd har två spelare avstängda i matchen mot Giffarna; Samuel Leach Holm och välbekante Omar Eddahri.

... 3–2 är resultatet som gäller när GIF Sundsvall spelar. Den sifferkombinationen har slagit in fyra gånger den här säsongen och i de tre senaste matcherna. Först 2–3-förluster mot Eskilstuna och Västerås. Och nu senast en omvälvande 3–2-seger mot Jönköping.

► Så följer du matchen

På Dplay eller via vår sedvanliga liverapportering i textform på ST.nu.

► Nästa match

Måndag 26 oktober (19.00): Ljungskile SK–GIF Sundsvall (Skarsjövallen).