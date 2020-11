Efter skandalerna i Viksjö – politiker i Härnösand sätter tillfälligt stopp för fler vindkraftverk kommunen

Nu har kommunstyrelsen beslutat att införa ett moratorium för vindkraftverk i Härnösands kommun. Det innebär att inga nya projekt kommer att godkännas och inte heller några förändrade förutsättningar i redan godkända projekt.

Kommunalråd Andreas Sjölander (S):

Vad föranledde själva moratoriet?

– Det är ingen hemlighet att det diskuteras mycket. Vi har politiskt resonerat under en längre tid utifrån utvecklingen i Viksjö. I stort har vi tagit ett stort ansvar gällande vindkraftverk, och det är inget vi skäms över. Vi har välkomnat utvecklingen. Däremot kanske det finns en trötthet i kommunen just nu. Därför vill vi också föra in det här i översiktsplansprocessen som pågår för fullt nu, som ska ut på samråd snart. Det känns lämpligt att göra det vid det här tillfället, säger kommunalråd Andreas Sjölander (S).

Han fortsätter:

– Det här ett politisk initiativ vi tar. Det är vi i majoriteten som har kommit överens om det här och föreslagit genom full enighet i kommunstyrelsen. Initiativet kom ifrån oss i majoriteten.

Gäller det vindkraftverken i Viksjö?

– De planerna är så långt gångna då det redan byggs där. Moratoriumet får inga praktiska konsekvenser för de två parkerna, men övriga parker eller övriga områden har vi ett omtag kring och för in i översiktsplansprocessen, säger kommunalråd Andreas Sjölander (S).

Hur påverkar det vindkraftverken på Hemsön?

– I och med att vi redan har givit ett medgivande har vi inte några juridiska medel att ta till att dra tillbaka det beslutet. Vi är inte tillståndsmyndigheten, utan det är länsstyrelsen, säger kommunalråd Andreas Sjölander (S).

Han fortsätter:

– Däremot kommer det få konsekvenser om en exploatör vill höja sina verk som också diskuteras just nu.

Så moratoriet gäller också höjningar av vindkraftverk?

– Ja. Förändringar av gällande planer.

Men då beslutet om vindkraftverken på Hemsön har fått medgivelse så går det inte att dra tillbaka?

– Nej det går inte, men däremot kan vi tycka att det vore olämpligt, säger kommunalråd Andreas Sjölander (S) avslutningsvis.

Fakta vindkraftsplanen i Härnösands kommun:

Vindkraftsplanen togs fram 2013. Den består av sex stycken områden i kommunen som anses vara lämpliga vindkraftsområden. Dessa är Hästkullen/Aldersjöåsen, Erik-Mats/Björnlandhöjden, Lillsela–Skälandsjön, Furuhultområdet, Spjutås/Lomtjärnsberg och Lindom.

Kommunen håller på att se över och eventuellt revidera eller ta bort några av dessa områden.