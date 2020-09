Efter skandalmatchen – händelseförloppet fångat på film: "De får problem med sin version"

I söndags möttes FC Norr United och Ånge IF i en tidig seriefinal i femmans uppflyttningsserie, men matchen tog hastigt stopp efter en kvart.

Vid ställningen 1–0 till hemmalaget FC Norr blev Norr-spelaren Hari Halilovic fälld och fick frispark. Därefter ska Halilovic enligt honom själv ha fått en spark i huvudet av en motståndare och tvingats uppsöka sjukhus.

Åsikterna om vad som hände sedan har gått isär. Ånges ordförande Magnus Bjurén har uppgett att en person kom in på planen och sparkade en av klubbens spelare, medan FC Norrs spelande ordförande Hari Halilovic har sagt att personen var inne på planen för att kolla till honom.

Sundsvalls Tidning har nu tagit del av ett filmklipp som visar händelseförloppet. Där syns personen ta sig in på planen och trots att en FC Norr-spelare försöker hindra en attack så lyckas åskådaren måtta en spark mot Ånges spelare.

Hari Halilovic har tidigare sagt till ST att det inte var på det sättet.

– Det var vad jag fick höra. Jag ligger ju ner tills hela händelsen är över, och då fick jag höra från flera att det inte var så. Då litar jag på att det inte hände. Men det är självklart oacceptabelt och du ser hur våra spelare reagerar. Det är självklart inget som vi vill ska hända och absolut inte något som vi står för. Vi försöker ju få bort honom från planen på en gång. Det var bara en väldigt onödig händelse i söndags.

Förändras er syn på och inställning till händelsen eftersom den är fångad på film?

– Vi är som sagt bara där för att spela fotboll. Vi hade ingenting med den här mannen som sprang in på planen att göra. Mina spelare drar ju bort honom så fort de ser att han är på väg in, för att de inte heller vill att det här ska hända. Det är inte så att vi vill att människor utanför planen ska springa in som huliganer när vi har match, säger Hari Halilovic.

När Ånges ordförande Magnus Bjurén får höra om filmklippet så tycker han att det låter som att det stärker klubbens version av händelseförloppet.

– Jag har ju sagt det jag har sagt hela tiden och finns det ett klipp på det så lär det klippet visa att det jag har sagt stämmer. Från Ånge tycker vi fortfarande att vi har agerat rätt. Det är inte okej med våld i fotboll, säger Magnus Bjurén, ordförande i Ånge IF.

Hur ser du på att händelsen finns på film?

– Ja, det slår ju lite omkull det som Norr säger, att han springer in för att ta hand om deras skadade spelare. Det är klart att de får problem med sin version. Vi har sagt det vi såg hände och som vi upplevde det. Jag tror att de flesta människor förstår att vi inte kliver av en seriefinal efter tolv minuter om vi inte har en väldigt bra anledning till det, säger Magnus Bjurén.

Under torsdagskvällen hade förbundet ett möte med de två lagen för att höra deras synpunkter. Roger Magnusson, kanslichef på Medelpads Fotbollförbund, bekräftar att förbundet också har fått ta del av filmklipp från händelsen.

– Vi har en del klipp. Sedan vet jag inte om det är exakt det klipp som ni har, men vi har ett klipp där det är någon som måttar en spark men inte träffar för att det är en FC Norr-spelare som hinner ta bort honom.

Tidigare har vi berättat att det från FC Norrs sida har gjorts en polisanmälan om misshandel mot en Ångespelare.

Även Ångeklubben funderade tidigare på att göra en polisanmälan mot åskådaren som sprang in på planen, men nu har klubben bestämt sig för att inte göra det enligt Magnus Bjurén.