Efter skottlossningen – vakterna är kvar vid äldreboendet i Tallnäs

Natten till måndag hörde flera boende i Tallnäs höga smällar och polisen tillkallades. Flera skotthål upptäcktes på fönsterna och fasaden till Tallnäs äldreboende och polisen kunde tidigt bekräfta skottlossning.

Under måndagen bestämde Socialförvaltningen i Timrå kommun att fortsätta bedriva äldreboendets verksamhet som vanligt men hyra in vakter som bevakar under kvällar och nätter. Vakterna har fått stanna kvar hela veckan och under fredagen kommer ett nytt beslut att tas.

– Securitas finns kvar som en extra trygghetsåtgärd. Man är naturligtvis orolig över det som har hänt men vi har inte upplevt att det varit mer oroligheter efter skjutningen, säger Sara Grape Junkka, biträdande förvaltningschef på Socialförvaltningen i Timrå kommun.

I nuläget är inte någon person misstänkt för brottet som rubriceras som grovt vapenbrott.

– Utifrån den information vi har fått in finns det inget som tyder på att det är någon eller några på boendet som har med motivet att göra. Det finns inte någon känd hotbild mot dem, säger Josefine Perming Tengqvist, tillförordnad gruppchef vid grova brott på polisen i Västernorrland, i en tidigare intervju med ST.

Tips och iakttagelser kan lämnas till polisen på telefonnummer 114 14.

Läs också: Polisen om skjutningen i Tallnäs – bekräftar att skott avlossats: "Jätteintresserade av iakttagelser"