Efter smällen från Timråbacken – domarna till Modotränaren: "En felbedömning"

Tidigt i första perioden åkte Modocentern Tobias Åhström på en bentackling från Timråbacken Léon Lerebäck. Åhström gick i däck, grinade illa och kunde inte stödja sig på högerbenet när han leddes av isen och ut till omklädningsrummet.

Lerebäck fick två minuters utvisning, medan Modo protesterade stort och tyckte att backen skulle åka ut för resten av matchen.

Inför andra perioden kom en av huvuddomarna fram till Pär Styf.

– De sa att de gjorde en felbedömning, säger Pär Styf, som är kortfattad när han ombeds ge sin syn på tacklingen – men klart är i alla fall att han tycker att två minuter var alldeles för lite.

– Jag har sett den i efterhand. Som jag sa under matchen (till C More): Det är inte skridsko mot skridsko i alla fall... Det får räcka som kommentar.

Timråtränaren Fredrik Andersson lägger ut texten desto mer om incidenten:

– Jag har inte sett den i efterhand men jag ser direkt live att han (Lerebäck) kommer in fel och det är ingenting man vill ska vara med i hockey, att någon ska bli skadad. Det är ingen bra situation utan man ska spela med respekt och är man fel ute får man ta det i nästa skede. Det är ingenting vi kan försvarar utan vi får ta det straff som blir på Léon, vart det nu tar vägen.

Tobias Åhström kunde inte återvända till spel och hans status är i nuläget oklar. Han fick behandling i arenan under matchen men exakt hur allvarlig skadan är återstår att se.

– Just nu har han ont. Vi får avvakta och se i morgon hur det är med honom då, säger Pär Styf.

Trots att Åhström försvann från isen och hemmalaget fick avsluta matchen med bara elva forwards – och trots att Timrås Albin Lundin satte psykologiska 0–1 i slutminuten i första perioden – så lyckade Modo vända och vinna med 2–1 mot serieledarna.