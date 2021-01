Efter snökaoset – så är läget på Sundsvalls vägar: "Allt är öppet"

Under måndagen gick SMHI ut med en klass 3-varning och det beräknades komma mellan 40-70 centimeter snö i Västernorrland.

– Vi kallar in allt vi har nu och vi kommer att ha dygnet runt-bemanning på våra egna fordon, sa vägområdeschefen Sonny Andersson till ST.

Sundsvalls kommun har haft ett 60-tal fordon ute på vägarna under natten och kämpat mot de stora snömängderna som drog in under måndagen.

Vägområdeschefen är nöjd med resultatet.

– Det känns bra så här långt. Det har varit en lång natt och många som jobbat under lång tid är trötta och behöver vila, men det har gått bra. Det är har varit få problem och arbetet har flutit på enligt beräkningarna. Vi har fått beröm från medborgare som hört av sig och det värmer lite extra en sådan här gång, säger Sonny Andersson.

Hur är läget på vägarna för tillfället?

– Vi har prioriterat genomfartslederna, bussgatorna och gång- och cykelvägarna. Allt är öppet och vägarna är körbara. Sedan får man vara lite förberedd på att det kan vara knaggligt på ytan lite här och var, men det ska inte vara några problem att ta sig fram. Det kommer att bli bättre under dagen. När det gäller bostadsgatorna så ligger vi lite efter, men det kommer vi att ta allt eftersom under dagen.

Enligt SMHI beräknas snöfallet sluta vid lunchtid.

Vad händer nu?

– Vi kommer att fortsätta röja snö under hela dagen. Snön var blöt så det kommer att bli halt när det här fryser, och det gör att vi kommer att få halkbekämpa.

Redan under natten drar ett nytt snöfall in över Medelpad och det beräknas snöa under hela onsdagen.

– Vi får några timmars vila. Sedan kommer att fortsätta vi att fortsätta med samma intensitet, säger Sonny Andersson.