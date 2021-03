Efter spelarnas önskemål - Supporterklubben får stötta Timrå IK på plats i slutspelet

När nya restriktioner tvingade Timrå IK att stänga loger och balkonger lös stämningen i NHC Arena med sin frånvaro.

Inför kvartsfinalserien mot AIK har spelarna uppmanat klubben att öppna upp läktarna i arenan – för åtta personer (vilket är max tillåtet i en allmän sammankomst) – och nu lyssnar Timrå IK.

På sin hemsida skriver klubben att de tagit beslut om att släppa in åtta personer för att skapa en så bra stämning i NHC Arena som möjligt.

"Vi har full förståelse för att ni alla vill få chansen att komma in och se matcherna live. Men det finns inget system som är rättvist just nu då vi inte kan släppa in alla", skriver klubben på hemsidan och fortsätter:

"Vi har därför skänkt samtliga 8 platser, efter spelarnas förfrågan och önskemål, till Timrå IK supporterklubb som i sin tur ansvarar för att fördela biljetterna på ett sätt som skapar så bra stämning i NHC Arena som bara är möjligt"

På måndag den 22 mars klockan 19.00 släpps pucken i NHC Arena i första matchen av fem mot AIK.