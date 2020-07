Efter starka säsongsstarten – Stöde-duon provtränar med ÖFK: "Ska åka dit och göra mitt bästa"

Stöde IF toppar just nu sin division 2-tabell med två raka vinster. Oskar Nordlund har haft en stark inledning på säsongen, med sex mål på två matcher. Nu får han chansen att provträna med allsvenska ÖFK under torsdagen och fredagen.

– Jag får ta det för vad det är och gå dit och göra mitt bästa, säger Nordlund.

Nordlund har vid flera tillfällen tränat med GIF Sundsvall de senaste åren. Senast var i januari, något som ST-sporten rapporterade om då. Men det blev inget kontrakt den gången.

– Förhoppningen är väl att man ska få en ärlig chans. Jag vill träna och känna på nivån. Sedan får man se, det finns många duktiga fotbollsspelare. Antingen gillar de vad de ser eller inte, säger Nordlund.

Någon som också får chansen med ÖFK är lagkamraten Josh Chatee, som också har inlett säsongen starkt med fyra assist på två spelade matcher.

– Det ska bli väldigt spännande och kul så klart. Det är alltid roligt att träna med lag som spelar i en högre division, säger Chatee.

Både Nordlund och Chatee fick reda på att de ska provträna med ÖFK för ungefär två veckor sedan.

– De pratade med min tränare för omkring två veckor sedan, det är det enda jag vet faktiskt, säger Chatee och fortsätter:

– Jag får se vad som händer. Jag ska åka dit och göra mitt bästa och sen får jag ta det lite som det kommer, men det ska bli väldigt kul.

Stöde IF nästa match:

8 augusti: Stöde IF - Skellefteå FF (13.00)

ÖFK nästa match:

11 juli: Falkenberg - Östersunds FK (15.00)