Efter stormötet – så ser planen ut för lokalfotbollen: "Vill spela dubbelserie så länge det går"

Förra veckan berättade vi att Medelpads Fotbollförbund skulle hålla möte med de lokala föreningarna om årets seriestart under tisdagskvällen. Frågorna var nya startdatum för de lokala serierna och ifall det skulle bli enkelserier eller dubbelserier.

Svaren efter mötet? Lite blandat, berättar Roger Magnusson, kanslichef på MFF.

Startdatumen för herrarnas division 4 och 5 är i nuläget satta till 5–6 juni. Då med dubbelserie. Får de inte lov att starta seniorspel då så lär det dock i stället bli start i mitten av juni och med enkelserie plus fortsättningsserie, likt i fjol.

– Föreningarna vill spela dubbelserie så länge det går. Får vi starta den 5–6 juni så har vi absolut möjlighet att få in det utan att behöva spela alltför länge på hösten. Men börjar vi komma in i mitten av juni så blir det tajt att få in alla omgångar, säger Magnusson.

För division 6 är det i nuläget start 14 juni, då med trippelserie. Får de inte starta då så blir det en dubbelserie.

På damsidan är det liknande upplägg, men vissa skillnader.

För damernas division 3 är det också 5–6 juni som gäller just nu. I så fall kommer det att bli en enkelserie, eventuellt med några extramatcher på det. Blir det start senare än så så faller de eventuella extramatcherna bort.

Damernas division 2 är det Jämtland/Härjedalen som administrerar, men liknande upplägg är tanken där, med start den berörda helgen. Kommer det inte beslut om tillåtet seniorspel innan den 23 maj är planen dock seriestart 6–8 augusti med enkelserie.

– Vi ska veta att Folkhälsomyndigheten och regeringen inte har sagt ok till seniorspel än. Så det måste komma ett beslut från dem först att vuxna får börja spela, konstaterar Magnusson.